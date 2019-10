Pandurii se afundă tot mai mult în subsolul clasamentului

Pandurii Târgu Jiu a pierdut sâmbătă dimineaţă, cu scorul de 1-0, partida susţinuă pe teren propriu, în compania formaţiei Petrolul Ploieşti, contând pentru etapa a 10-a din Liga a II-a. Victoria Petrolului a venit în urma unui autogol al lui Gabriel Oita, care a înscris în proprie poartă în minutul 48.

De menţionat faptul că formaţia gazdă a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 89, acuzând faptul că Ştefan Bărboianu a comis henţ în propria sufrafaţă de pedeapsă.

Pandurii: Dinu – Oiţă, Vişan, Chiş, Vasilescu, Lu Yuefeng, Trancă, Kazuki (’81, Unguru), Cotolan (’76, Kim), P. Popescu, Rasoveanu (’83, Nichifor). Antrenor: Adrian Bogoi.

Petrolul: R. Avram – Bărboianu, Al. Olaru, Sîrghi (’22, Meza), Manolache – Zaharia, Cioinac, Mihăescu, Bratu (’86, Stoica)- Younes (’78, Guy), Arnăutu. Antrenor: Flavius Stoican.

„Am fi meritat un punct”

La finalul partidei cu Petrolul Ploieşti, antrenorul Pandurilor, Adrian Bogoi o concluzionat jocul echipei sale.

„Am întâlnit un adversar bun, cu obiective măreţe. Am reuşit, în mare parte a meciului, să închidem culoarele, să acoperim spaţiile din apărare. Din păcate, a venit acel autogol. Am avut şi posibilitatea să egalăm, mai ales în ultimele minute, când am avut un penalty clar. Noi încercăm meci de meci să facem faţă adversarului. Am fi meritat un punct”, a declarat Adrian Bogoi.

„De doi ani tot am răbdare”

Tehnicianul Pandurilor, Adrian Bogoi, încă aşteaptă bani în contul clubului, pentru a putea întări lotul. Din cauza restanţelor de aproape 1 milion de euro, Pandurii nu poate legitima nici măcar jucători liberi de contract.

„Ştie toată lumea cu ce probleme ne confruntăm. Tot aşteptăm să se stabilizeze lucrurile la nivelul clubului. Momentan, mergem cu acelaşi lot. Nu avem voie să aducem jucători liberi de contract. Nu ştiu nici dacă vom putea face în iarnă transferuri. Avem acea interdicţie din partea FRF. Deocamdată, ne bazăm pe ce avem în lot. Încerc să aduc jucătorii la nivelul eşalonului secund. Sper să facă facă progrese de la meci la meci, iar în scurt timp să fie la un nivel bun. Am răbdare în continuare. De doi ani tot am”, a precizat Adrian Bogoi.

După primele 10 etape, Pandurii se regăseşte pe locul 19, cu doar 5 puncte. Etapa viitoare, gorjenii joacă la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, după care, în intermediara din 26 octombrie, primesc vizita Ripensiei Timişoara.

Articol scris de Tibi Cocora

