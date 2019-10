„U“ Craiova – Poli Iaşi / Vrem continuitate în joc şi-n rezultate!

Universitatea Craiova a tot oscilat ca formă în ultimii ani, chiar dacă a încheiat bine campionatele. Jocurile bune, mai puţin bune şi chiar dezastruoase, cum a fost cel cu FCSB, au fost prezente şi în acest sezon competiţional. Amprenta lui Victor Piţurcă a început să se vadă abia la meciul cu Mediaş şi a devenit evidentă cu Viitorul. Dar alb-albaştrii sunt încă datori publicului minunat de care beneficiază etapă de etapă, fani care cred că va veni şi ziua în care vor sărbători titlul. Pentru asta este nevoie de stabilitate, de continuitate în joc şi rezultate, fapt conştientizat de strategul Ştiinţei.



„Nu putem spune că am realizat mare lucru. Avem două victorii consecutive în campionat şi atâta tot“, a punctat Victor Piţurcă. Acesta a vorbit în cadrul conferinţei de joi, premergătoare întâlnirii cu Poli Iaşi, din etapa a 12-a.



Strategul oltenilor ştie că o victorie în partida de vineri, de la ora 20.30, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, i-ar aduce elevii pe primul loc. El îşi doreşte mai mult ca aceştia să menţină ritmul ridicat şi să fie lideri la finalul sezonului. A subliniat ideea că numai atunci contează poziţia din clasament.



„E mai puţin important acum locul întâi. Sunt importante rezultatele şi trebuie să intrăm în play-off. E greu să ajungi pe locul întâi, dar e greu să te şi menţii. Nu mă interesează prea tare că putem trece pe primul loc în clasament. Să fii acum pe locul întâi înseamnă ceva, dar doar moral, psihic. Cine nu se simte bine când e pe primul loc? Important este însă când se dispută ultimul meci din campionat să fii acolo, sus. Noi ne dorim victoria cu Iaşiul, pe urmă vom vedea“, a comentat Piţurcă.

Piţurcă: Mă aştept la un meci greu

Antrenorul Universităţii Craiova ştie că misiunea alb-albaştrilor în disputa cu Poli Iaşi nu va fi floare la ureche. Cu toate astea s-a arătat optimist în privinţa destinaţiei punctelor.



„Nici nu am apucat să ne bucurăm bine de victoria cu Viitorul. Iată că suntem din nou în faţa unui joc important, cu o echipă dificilă, care luptă pentru play-off. Am urmărit meciurile Iaşiului cu Viitorul şi cu Sepsi şi e o echipă care joacă fotbal, este periculoasă. Mă aştept la un meci greu. Dar am speranţa că împreună cu băieţii vom câştiga cele trei puncte puse în joc. Cred că noi avem echipa mai valoroasă şi jucăm pe propriul teren, deci normal ar fi să câştigăm. Sigur că băieţii pot fi relaxaţi după cele două succese. Şi chiar i-am simţit relaxaţi astăzi (joi – n.r.) la antrenament. Până la ora jocului voi avea mai multe discuţii cu ei ca să fie la un nivel de concentrare aşa cum trebuie. Dacă nivelul de concentrare nu este cel bun, nu câştigăm meciul, asta e clar, indiferent ce echipă mare eşti. Şi sunt atâtea exemple“, a spus Piţurcă.

Vor apărea modificări în lot

Piţi nu poate miza pe Cicâldău (suspendat). El a anunţat că vor avea loc şi alte modificări în formula de bază.



„Meciurile se derulează repede, avem joc la câteva zile, deci refacerea e destul de dificilă dat fiind faptul că şi terenul este foarte greu. Acesta este şi un motiv pentru care voi mai face schimbări în echipă. Vreau jucători proaspeţi şi astfel ceilalţi să fie în regulă mai târziu din punct de vedere fizic. Qaka şi-a revenit şi face antrenament normal. Măţel nu mai simte nicio durere, dar a făcut separat alături de Zakaric. În timp ce Cosic nu a început alergarea. Probabil că o va face de săptămâna viitoare, pentru că el a suferit o entorsă complicată, cu întindere la două ligamente. Are nevoie să-şi revină treptat, să nu rămână cu acea durere ca să-l ţină luni de zile şi să joace cu dureri. Suntem foarte atenţi la lucrul acesta. Sper ca în perioada viitoare de întrerupere a campionatului să poată să-şi facă antrenamentele normal şi să-şi revină fizic“, a spus antrenorul Craiovei.



Acesta a explicat şi „dispariţia“ din lot a unor jucători ce până acum erau chiar titulari:

„Bărbuţ, Ioniţă şi Roman îşi aşteaptă rândul. Când mă conving că trebuie să fie titulari şi să joace, vor juca. Lotul este destul de mare şi v-am spus că la Craiova va fi greu să prinzi şi un loc în lotul care se antrenează. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că vor mai veni trei-patru jucători de valoare. Asta e situaţia“.

Martic: Suntem concentraţi

Din rândul jucătorilor, fundaşul Ivan Martic a declarat că el şi colegii săi ştiu că o victorie contra Iaşiului le-ar aduce primul loc cel puţin câteva ore şi promit să dea totul pe teren.

„Va fi un meci foarte greu. Ştim multe despre Iaşi, am văzut şi meciul lor cu Viitorul şi trebuie să jucăm cum am făcut-o în repriza a doua cu Viitorul. Atunci sunt convins că o să câştigăm acest meci. Cât despre primul loc, acum suntem concentraţi pe meciul cu Iaşi, facem pas după pas şi vedem unde suntem la sfârşitul campionatului“, a încheiat Martic.

