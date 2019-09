Filieşenii se pregătesc de inaugurarea stadionului

În sfârşit, conducătorii echipei de fotbal CSO Filiaşi, dar şi cei ai oraşului îşi văd visul cu ochii. Mult aşteptatul stadion „Orăşenesc“, pentru că aşa se va numi în primă fază, îşi va deschide larg porţile şi va găzdui prima partidă de fotbal. Băieţii lui Gigi Ciurea vor întâlni, de la ora 16.00, pe LPS Cetate Deva, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a.



Până acum, din momentul promovării în Liga a III-a, fapt consemnat în iunie 2014, gruparea doljeană şi suporterii săi au jucat numai în exil. Fie că a fost la Braloştiţa, cel mai mult pe stadionul „Chimia“ din Işalniţa, puţin pe „Aripile“ din Craiova şi foarte puţin pe „Municipalul“ din Severin, fotbaliştii, staff-ul şi suporterii au avut destul de suferit. Cu toate acestea, rezultatele au fost bune, echipa terminând pe locuri bune fiecare sezon competiţional.

Spânu: Baza sportivă a ieşit extraordinar, este o bijuterie

Preşedintele grupării CSO Filiaşi se bucură nespus că echipa va avea, în sfârşit, casa sa.



„Mâine (marţi – n.r.) este programată omologarea arenei, la 11.00. Vineri, la ora 13.30, este programată inaugurarea, iar la ora 16.00 va avea loc meciul cu Cetate Deva. Va avea loc şi un spectacol după primirea invitaţilor cu pâine şi sare şi tăierea panglicii. Domnul Cristian Buică va cânta imnul nostru, lansat în mai 2019, va mai fi şi o formaţie, va participa şi un sobor de preoţi. După meci urmează o masă, iar la 21.30 vom avea un foc de artificii. Va fi foarte frumos. Baza sportivă a ieşit extraordinar, este o bijuterie. Mai multe lucruri o să vi le spunem vineri“, a declarat preşedintele Florin Spânu, pentru GdS.

Ciurea: Este obligatorie victoria, ţinând cont de eveniment

La rândul său, Gigi Ciurea, antrenor cu care CSO Filiaşi a cunoscut promovarea din Liga a IV-a în Liga a III-a, s-a declarat încântat de vestea inaugurării, care, ce-i drept, a fost amânată de mai multe ori. Acesta ştie că acest lucru va aduce o presiune în plus pe elevii săi în meciul cu Deva, de aceea a început să-i pregătească din timp.



„În sfârşit, jucăm la Filiaşi. Am înţeles că totul este ok şi că se va juca vineri, cu Deva, la Filiaşi. Despre adversar nu ştiu foarte multe amănunte, dar am înţeles că are o echipă bună, care atacă în deplasare, nu este o echipă care se închide. Acum totul depinde de noi. Avem publicul de partea noastră şi sperăm să avem un joc bun şi să ne impunem. Este cam obligatorie victoria ţinând cont de eveniment.

Am avut astăzi (luni – n.r.) o discuţie şi cu jucătorii şi sper să fi înţeles că trebuie să dea totul pe teren şi să obţinem punctele. Cât despre baza sportivă, pot spune că e foarte frumoasă. Vestiarele sunt super, tribunele au scaune, vestiarele sunt foarte frumoase… E totul nou. Gazonul este foarte bun, iar asta este un avantaj pentru noi, pentru că suntem o echipă cu jucători tehnici şi construim mult. Sper să avem rezultate din ce în ce mai bune de acum înainte“, a spus antrenorul Gigi Ciurea, pentru GdS.

Mulţumit cu punctul de la Cermei

Întrebat despre rezultatul de egalitate, 1-1 (Daniel Bulza ’63 / Claudiu Ghighilicea ’42), înregistrat pe terenul formaţiei Gloria Lunca-Teuz Cermei, antrenorul lui CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, s-a arătat împăcat cu punctul obţinut.



„A fost un joc frumos, spectatorii au avut ce vedea. Prima repriză a fost foarte bună şi ne-a aparţinut. Puteam să marcăm mai mult de un gol, dar băieţii s-au precipitat în faţa porţii adverse. Apoi, în primele 20-25 de minute din repriza a doua, adversarul ne-a cam dominat şi a avut şi el multe ocazii. Ne-au egalat, la final am mai avut şi noi nişte ocazii, dar până la urmă s-a terminat 1-1. Rezultatul este echitabil“, a explicat Gigi Ciurea.



Acesta a început meciul cu următorul 11: Munteanu – Calu, Vulpe, Lupu, Cruşoveanu – Kovari, Ştefan, Baciu, Almic – Armăşelu, Ghighilicea. Pe parcurs a mai apelat la Moţ, Coderie şi Gherghina.

Liga a III-a, seria 4 – etapa 6:



Vineri, 27 septembrie: ACS Poli Timişoara – Flacăra Horezu 2-0, Cetate Deva – Gilortul Târgu Cărbuneşti 2-0, Crişul Chişineu Criş – Şoimii Lipova 1-0, CSC Dumbrăviţa – CSC Ghiroda 1-0.

Sâmbătă, 28 septembrie: Gloria Cermei – CSO Filiaşi 1-1, Fortuna Becicherecu Mic – Naţional Sebiş 1-1, Progresul Pecica – Viitorul Dăeşti 5-2.

Duminică, 29 septembrie: CS Hunedoara – FCU Craiova 2-4.



Clasament: 1. FCU Craiova 18 puncte (golaveraj 16-5), 2. Progresul Pecica 11 (11-8), 3. Becicherecu Mic 10 (8-5), 4. Flacăra Horezu 10 (8-5), 5. CSC Ghiroda 9 (10-6), 6. CSC Dumbrăviţa 9 (6-4), 7. CS Hunedoara 9 (12-12), 8. Chişineu Criş 8 (9-8), 9. Viitorul Dăeşti 8 (14-15), 10. Naţional Sebiş 8 (10-11), 11. Cetate Deva 8 (7-10), 12. CSO Filiaşi 7 (10-11), 13. Gloria Cermei 6 (11-11), 14. Şoimii Lipova 5 (3-6), 15. ACS Poli Timişoara 4 (6-13), 16. Gilortul Târgu Cărbuneşti 1 (4-15).