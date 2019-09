LPF a anunţat echipa etapei a 10-a din Liga I

LPF a anunţat astăzi lista cu jucătorii care au impresionat în runda a 10-a din Liga I. Universitatea Craiova a crescut în ochii Ligii Profesioniste după victoria de pe terenul formaţiei Gaz Metan Mediaş, cu scorul de 3-2. Astfel, oltenii se pot lăuda cu trei jucători în echipa etapei.

Iată cum arată „unsprezecele“ etapei a 10-a din Liga I:

PORTAR:

Cătălin Căbuz (Viitorul) – A avut șapte intervenţii decisive prin care i-a oprit pe ieşeni să se desprindă. A prins încredere şi a devenit pilon de bază în echipa lui Gheorghe Hagi.



FUNDAŞI:

Istvan Kilyen (Sepsi OSK) – Folosit titular în ultimele meciuri, a prins încredere, aspect vizibil în evoluţiile lui. Şi-a trecut în cont prima pasă decisivă din carieră în Liga 1.

Bogdan Planic (FCSB) – Bucureştenii au bifat al doilea meci la rând fără gol primit, iar un rol împortant îl are apărătorul sârb, care se apropie de forma din precedentele două sezoane, când a fost de fiecare dată inclus pe lista celor mai buni fundaşi din campionat.

Adrian Piţian (Chindia Târgovişte) – A fost ca un zid în faţa foştilor colegi de la Botoşani. Transferul sub conducerea lui Viorel Moldovan se dovedeşte a fi unul benefic pentru echipă, dar şi pentru jucător.

Bogdan Vătăjelu („U” Craiova) – A fost cel mai bun jucător de pe teren. A urcat în atac şi a oferit multe mingi colegilor din ofensivă. În plus, a marcat un gol spectaculos.



MIJLOCAŞI:

Antoni Ivanov („U” Craiova) – A avut o evoluţie consistentă. A pasat decisiv la toate cele trei reuşite ale oltenilor, fiind primul fotbalist care reuşeşte o asemenea performanţă în ediţia curentă.

Gabriel Vaşvari (Sepsi OSK) – A făcut excelent legătura între compartimentul defensiv şi cel ofensiv. A înscris pentru a 23-a oară din penalty, fiind cel mai bun dintre cei activi în CASA Liga 1 la acest capitol.

Alexandru Cicâldău („U” Craiova) – Responsabilizat de către antrenor cu banderola de căpitan, mijlocaşul alb-albaştrilor i-a răsplătit încrederea cu un gol superb şi cu o prestaţie lăudabilă.



ATACANŢI:

Ioan Dumiter (Chindia Târgovişte) – A fost cel mai bun de pe teren! A deschis cu gol drumul târgoviştenilor spre victorie şi a pasat decisiv pentru ultima reuşită a partidei de la Botoşani.

Constantin Budescu (Astra) – Încântător, unic prin tot ce face în dreptunghiul verde! A marcat de două ori şi a ajuns la 61 de reuşite în principala competiţie internă din România.

Rivaldinho (Viitorul) – A scos penalty-ul în urma căruia dobrogenii au egalat, apoi a marcat golul victoriei după o finalizare de atacant veritabil.



ANTRENORUL ETAPEI

Viorel Moldovan (Chindia Târgovişte) – A reuşit prima victorie a târgoviştenilor pe teren advers din acest campionat, succes venit în urma unui joc dominat tactic de către Chindia.

Poate te interesează şi: Liga a IV-a / Rezultatele etapei a 5-a şi situaţia la zi din fotbalul doljean

Articol scris de Tibi Cocora