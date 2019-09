Liga Elitelor / Trupa lui Cimpoeru a făcut instrucţie cu bihorenii

Echipa de juniori sub 17 ani a Academiei „Gică Popescu“ a reuşit o victorie zdrobitoare, scor 6-0, în meciul susţinut sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei similare a clubului LPS Bihorul Oradea. Meciul a contat pentru etapa a 11-a, ultima din turul de campionat de la Liga Elitelor.



Golurile craiovenilor au fost marcate de Denis Prunaru (2), Adrian Vlad, Alex Grigore, Mirel Neaţă şi Eduard Caliţoiu.



„GP“ U17: Mihnea Vodă – Octavian Urdu, Eduard Caliţoiu, Alex Vezelovici, Denis Prunaru – Mirel Neaţă, Eduard Udrea, Andrei Grigore – Andrei Dinu, Adrian Vlad, Florentin Gheorghe. Au mai intrat: Andrei Pîrvu, Alexandru Grigorie, Răzvan Belega, David Scrieciu, Marius Dobre.



„Am început bine meciul, am deschis scorul repede şi nu s-a mai pus problema câştigătoarei. Băieţii s-au comportat din nou bine, au dat dovadă de seriozitate şi am câştigat lejer partida. Am încheiat turul pe locul 6, cu 16 puncte, şi suntem la un punct de locul patru, ultimul care duce în play-off. Noi ne-am fixat ca obiectiv la începutul campionatului locul 5-8, pentru că avem o grupă de copii buni, dar nu ca echipele de pe podium. Acum, dacă se poate să ajungem în play-off, nu ne dăm la o parte şi vom lupta“, a declarat Ionuţ Cimpoeru, pentru GdS.



În partida viitoare, prima din retur, Academia „Gică Popescu“ primeşte vizita formaţiei Ardealul Cluj.

„Aşteptăm nerăbdători etapa viitoare, prima din retur, când întâlnim acasă pe Ardealul Cluj. Este o echipă de nivel bun, bine organizată. În tur am făcut 1-1 la ei, dar acum trebuie să-i învingem“, a declarat Ionuţ Cimpoeru.



Juniorii lui Barbu au pierdut

În meciul de la juniori Under 19, Academia „Gică Popescu“ nu a reuşit să contabilizeze niciun punct. Echipa antrenată de Gică Barbu a pierdut cu 3-2 în faţa celor de la LPS Bihorul Oradea şi a încheiat turul campionatului pe locul 7, cu 16 puncte.

Liga Elitelor, etapa a 11-a:

Under U17: ASU Poli Timişoara – Ardealul Cluj 5-0, Academia „Gică Popescu“ – LPS Bihorul Oradea 6-0, Universitatea Craiova – CFR Cluj 5-1, Interstar Sibiu – LPS Banatul Timişoara 1-4, Colţea Braşov – Universitatea Cluj 1-2, UTA Arad – Kids Tâmpa Braşov 4-2.

Clasament: 1. ASU Poli Timişoara 31 puncte (golaveraj 59-5), 2. Universitatea Craiova 26 (45-12), 3. CFR Cluj 23 (29-14), 4. Kids Tâmpa Braşov 20 (25-19), 5. UTA Arad 19 (40-16), 6. Academia „Gică Popescu“ 19 (31-12), 7. Universitatea Cluj 19 (27-18), 8. Ardealul Cluj 11 (16-34), 9. Colţea Braşov 9 (16-34), 10. LPS Bihorul Oradea 5 (10-35), 11. LPS Banatul Timişoara 5 (20-60), 12. Interstar Sibiu 0 (1-60).

Etapa viitoare:

Sâmbătă 28 septembrie – ora 12.00: ASU Poli Timişoara – Universitatea Craiova, ora 14.00: CFR Cluj – Kids Tâmpa Braşov, Academia „Gică Popescu“ – Ardealul Cluj.

Duminică, 29 septembrie – ora 14.00: UTA Arad – Universitatea Cluj, Colţea Braşov – LPS Banatul Timişoara, Interstar Sibiu – LPS Bihorul Oradea.

Under 19: ASU Poli Timişoara – Ardealul Cluj 0-0, Academia „Gică Popescu“ – LPS Bihorul Oradea 2-3, Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-6, Interstar Sibiu – LPS Banatul Timişoara 5-1, Colţea Braşov – Universitatea Cluj 1-3, UTA Arad – Kids Tâmpa Braşov 8-3.

Clasament: 1. UTA Arad 29 (59-12), 2. CFR Cluj 28 (42-8), 3. Ardealul Cluj 21 (38-12), 4. Universitatea Cluj 20 (21-17), 5. LPS Bihorul Oradea 19 (22-18), 6. Universitatea Craiova 18 (36-29), 7. Academia „Gică Popescu“ 16 (24-22), 8. Interstar Sibiu 12 (23-32), 9. Kids Tâmpa Braşov 9 (21-39), 10. Colţea Braşov 6 (8-33), 11. ASU Poli Timişoara 5 (10-47), 12. LPS Banatul Timişoara 4 (8-43).

Etapa viitoare:

Sâmbătă 28 septembrie – ora 10.00: ASU Poli Timişoara – Universitatea Craiova, ora 12.00: CFR Cluj – Kids Tâmpa Braşov, Academia „Gică Popescu“ – Ardealul Cluj.

Duminică, 29 septembrie – ora 12.00: UTA Arad – Universitatea Cluj, Colţea Braşov – LPS Banatul Timişoara, Interstar Sibiu – LPS Bihorul Oradea.

