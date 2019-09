Adrian Iencsi: Ne-a ajutat şi pe noi Dumnezeu să câştigăm

Echipa secundă a Universităţii Craiova a înregistrat prima victorie din noul sezon competiţional din Liga a III-a. Gruparea antrenată de Adrian Iencsi s-a impus foarte greu vineri, pe stadionul „Extensiv“, în derbiul Doljului din seria 3, cu Tractorul Cetate. Formaţia oaspete a lăsat o impresie foarte bună. A fost 3-2 la pentru alb-albaştri, care au marcat golul victoriei în prelungiri, prin Jovan Markovic (’90+3). Celelalte două reuşite ale gazdelor au fost semnate de Alin Ţegle (’11) şi Cosmin Dobre (’29). Tractorul Cetate a marcat golurile prin antrenorul-jucător Dorin Vasilică (’12) şi Marian Coca (’73).



Adrian Iencsi: Ca joc nu a fost unul foarte bun

Antrenorul „satelitului“, Adrian Iencsi, a declarat, pentru GdS, că jocul nu a fost deloc pe placul său. A spus însă că este importantă victoria pentru băieţii săi.



„Ne-a ajutat şi pe noi Dumnezeu să câştigăm în minutul 93, dar asta se face şi din dorinţa jucătorilor. Ca joc nu a fost unul foarte bun. A fost mai slăbuţ decât celelalte meciuri ale noastre de până acum. Ce-i drept am întâlnit şi un adversar foarte ambiţios, determinat. Cam toţi adversarii se mobilizează altfel cu noi, pentru că reprezentăm un club cu nume rezonant. Fac tot posibilul să ne învingă. M-am uitat şi pe foaia lor de joc, iar ei au avut jucători cu experienţă, în vârstă. Pe când noi am jucat cu juniori născuţi în 2002. Dar rolul nostru ăsta este, să producem jucători de perspectivă, să formăm o echipă competitivă. Noi trebuie să dăm jucători la echipa mare, la Under 19, deci este o situaţie mai delicată, dar o consider un lucru bun şi de aceea am şi venit aici“, a spus Iencsi.



„Vine un meci cu Astra II şi nici acolo nu va fi un meci lejer. Au fost pe ultima poziţie, au reuşit să învingă pe Voluntari II, deci totul este imprevizibil“, a mai spus Adrian Iencsi.

„Echipa merge din ce în ce mai bine“

Din tabăra celor de la Cetate, jucătorul Geo Mişu, care a dirijat echipa de la margine, a declarat că în opinia sa Tractorul a pierdut nemeritat.



„Din păcate am primit gol chiar la ultima fază. În meciul acesta, mai ales a doua repriză am fost peste ei, care se pregătesc zi e zi, în timp ce la noi majoritatea vin de la muncă. Am lăsat o impresie foarte bună, toată lumea a spus asta. Jocul acesta sper să ne dea speranţe pentru meciurile care urmează. Suntem supăraţi că puteam lega un punct cu victoria din etapa trecută. Echipa merge din ce în ce mai bine şi să vă aşteptaţi la lucruri bune pe viitor“, a spus Geo Mişu, pentru GdS.



La rândul său, Dorin Vasilică, antrenorul-jucător al celor de la Cetate, a ridicat mâna şi a spus că Universitate II a meritat punctele.

„Cu jocul bun am rămas, punctele sunt la ei. Speram să scoatem victoria spre final, la fel ca ei, dar adversarii au fost mai norocoşi şi cred că au meritat victoria. Prima repriză au dominat-o ei, dar în partea a doua am forţat şi noi în atac, am avut câteva ocazii, însă rezultatul îl ştiţi. Încercăm să obţinem victoria cu Baloteştiul, în meciul viitor“, a comnetat Dorin Vasilică.



Şi atacantul Marian Coca s-a declarat mulţumit de joc: „A fost un meci foarte greu, cu o echipă bună. Am început meciul prost, dar ne-am revenit pe parcurs. Era un punct bun, dacă terminam la egalitate. Sperăm să câştigăm cu Baloteştiul acum“.

Citeşte şi: Liga a III-a, seria 3 / „U“ Craiova II – Tractorul Cetate, scor 3-2