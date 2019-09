Pițurcă vrea ca Știința să arate mereu un fotbal ca în prima repriză

Universitatea Craiova a înregistrat un succes foarte important în Ardeal vineri seară. Știința s-a impus cu 3-1 în fața formației Gaz Metan Mediaș și a urcat pe locul doi. Antrenorul oltenilor, Victor Pițurcă, a declarat după meci că i-a plăcut cum s-a mișcat echipa sa în prima repriză și și-ar dori să o vadă jucând la fel în continuare.

„Sigur că am avut emoții pe final. Totuși, Mediașiul este o echipă bună, are jucători buni în atac și în orice moment te aștepți să producă ceva. Conduceam cu 3-1, am luat un gol dintr-o fază fixă și nu aveam voie să facem asta, dar nu mai contează. Important este că am câștigat. Ne gândim la Viitorul deja“, a spus Pițurcă.

L-a lăudat pe Cicâldău

Întrebat de decizia luată privind acordarea banderolei lui Alex Cicâldău, în dauna lui Mateiu, care a fost rezervă la Mediaș, Victor Pițurcă a ținut să precizeze că decarul a făcut un meci mare.

„Cicâldău a dat dovadă că poate să fie căpitan. Astăzi i-a purtat noroc banderola și sper să continue tot așa, pentru că de maniera asta trebuie să joace“, a spus tehnicianul.

Apoi l-a lăudat pe Luis Nițu, juniorul care a deschis scorul: „Nițu va prinde mai multă personalitate ușor-ușor. A reacționat foarte bine astăzi și dacă nu simțea acele dureri nu-l scoteam. Îl felicit, a demonstrat că are calități și poate să joace la un nivel înalt“.

L-a certat pe Mirko pentru golul doi

Victor Pițurcă a explicat și discuția mai aprinsă avută cu Mirko Pigliacelli după primirea golului doi.

„Pe Mirko l-am certat fiindcă nu și-a organizat defensiva. Am stat de vorbă cu el, are un temperament și o personalitate extraordinară și aveam pretenția să-și organizeze mai bine apărarea. Trebuia să stea cu gura pe ei. Și la Acka din același motiv am strigat, nu că ar fi greșit el, că nu avea ce să facă la gol“, a spus Piți.

„Mai avem de lucru. Mai sunt băieții care trebuie să vină din urmă, accidentații, însă astăzi am făcut o primă repriză foarte bună și așa mi-aș dori să joace echipa tot timpul. Sper să o facă în cel mai scurt timp. Aici a fost un gazon foarte bun și mingea a circulat foarte bine“, a concluzionat Pițurcă.

