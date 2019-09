Alex Cicâldău și Luis Nițu, fericiți după jocul de la Mediaș

Căpitanul Universității Craiova din meciul cu Gaz Metan Mediaș, câștigat cu 3-1, Alex Cicâldău a declarat după joc că s-a simțit foarte bine cu banderola pe brat.

„A fost un meci foarte frumos, dar eu zic că trebuia să fim mult mai atenți și să nu primim golul doi. Nu m-am temut că o să ratăm victoria, dar în fotbal este posibil orice. Cum ne-au marcat golul doi puteau să-l dea și pe cel de-al treilea dintr-o acțiune inexistentă. Știam că o să fie un meci deschis, cu două echipe care joacă fotbal, cu un gazon foarte bun, dar sunt obișnuit, pentru că așa a fost întotdeauna aici“, a spus Cicâldău.

„A fost un lucru de nedescris. Am fost foarte fericit și îi mulțumesc domnului Pițurcă pentru banderola de căpitan“, a spus decarul Științei.

Nițu: Sunt bucuros că am marcat

Un alt jucător care a marcat și a făcut un joc bun a fost Luis Nițu.

„Mă simt foarte bine, sunt bucuros că am marcat, dar mai ales că am câștigat. Nu este o accidentare serioasă, am primit doar o lovitură în coapsă, nu este nimic grav. Sper ca pe viitor să fac cât mai multe meciuri bune“, a comentat Nițu.