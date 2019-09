Real Madrid, spublerată de campioana Franţei pe „Parc des Princes”

Multipla deţinătoare a trofelului Ligii Campionilor, Real Madrid, a fost învinsă fără drept de apel de PSG, cu scorul de 3-0, în prima etapă a grupelor. Formaţia lui Thomas Tuchel a marcat de două ori în prima repriză, în minutele 14 şi 33, prin argentinianul Di Maria, care a făcut şah-mat apărarea „galacticilor”.

În partea secundă, parizienii au stat la adăpostul rezultatului de pe tabelă şi i-au lăsat pe adversari să aibă iniţiativa. Chiar şi aşa, Real Madrid nu a reuşit să-şi creeze vreo ocazie importantă în partea a doua a meciului. În minutul 90+1, Meunier a închis tabela, după ce a înscris nestingherit din careul oaspeţilor.

De menţionat faptul că madrilenilor li s-au anulat două goluri, în minutele 37 şi 77, după ce arbitrul întâlnirii, Anthony Taylor, a fost nevoit să folosească sistemul VAR.

PSG: Neves – Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos (’79, Herrera), Gueye, Verratti – Sarabia (’89, Diallo), Icardi (’60, Choupo-Moting), Di Maria. Antrenor: Thomas Tuchel.

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Varane, Mendy – Kroos, Caemiro, Rodriguez (’70, Jovic) – Hazard (’70, Lucas), Benzema, Bale (’79, Vinicius). Antrenor: Zinedine Zidane.

„Am reuşit să facem un meci mare”

La finalul jocului de pe „Parc des Princes”, atacantul parizienilor, Angel Di Maria, a concluzinat prima partidă a echipei sale din grupa A a Ligii Campionilor.

„Sunt bucuros că am marcat azi, dar cel mai important lucru este că am obţinut un rezultat pozitiv. Ştiam că este primul meci din acest sezon şi că Real Madrid va veni aici să obţină victoria, dar am reuşit să facem un meci mare şi să le schimbăm planurile”,a declarat Di Maria, marcatorul unei duble în meciul cu Real Madrid.

Atletico şi Juventus, patru goluri în 45 de minute

Atletico Madrid şi Juventus au oferit miercuri seară un meci memorabil pe „Wanda Metropolitano”. Cele două formaţii s-au întrecut în ratări şi au făcut spectacol pentru cei peste 60.000 de spectatori.

Dacă în prima repriză cele două poţi au rămas intacte, în ciuda ratărilor lui Joao Felix (Atletico) şi Miralem Pjanic, partea secundă a venit cu golurile. Cuadrado (’48) şi Matuidi (’65) au marcat pentru Juventus, care luase deja un avans considerabil, dar Savic (’70) şi Herrera (’90) au adus un punct important madrilenilor, care au evitat înfrângere pe ultima sută de metri.

Atletico Madrid: Oblak – Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi (’76, Vitolo)- Koke, Saul Niguez, Thomas (’76, Herrera), Lemar (’60, Lemar) – Joao Felix, Diego Costa. Antrenor: Diego Simeone.

Juventus: Szczesny – Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Cuadrado, Khedira (’69, Bentancur), Pjanic (’87, Ramsey), Matuidi – Higuain (’80, Dybala), Ronaldo. Antrenor: Maurizio Sarri.

Liga Campionilor:

Rezultatele înregistrate marţi seară:

Grupa A: PSG – Real Madrid 3-0 (Di Maria ’14, ’33, Meunier ’90+1), Club Brugge – Galatasaray 0-0.

Clasament: 1. PSG 3 puncte (golaveraj 3-0), 2. Club Brugge 1 (0-0), 3. Galatasaray 1 (0-0), 4. Real Madrid 0 (0-3).

Etapa viitoare: 1 octombrie – ora 19.55: Real Madrid – Club Brugge, ora 22.00: Galatasaray – PSG.

Grupa B: Bayern Munchen – Steaua Roşie Belgrad 3-0 (Coman ’34, Lewandowski ’80, Muller ’90+1), Olympiakos – Tottenham 2-2 (Podence ’44, Valbuena ’54 / Kane ’26-penalti, Lucas ’30).

Clasament: 1. Bayern Munchen 3 (3-0), 2. Tottenham 1 (2-2), 3. Olympiakos 1 (2-2), 4. Steaua Roşie Belgrad 0 (0-3).

Etapa viitoare: 1 octombrie – ora 22.00: Tottenham – Bayern Munchen, Steaua Roşie Belgrad – Olympiakos.

Grupa C: Şahtior Donetsk – Manchester City 0-3 (Mahrez ’24, Gundogan ’38, Gabriel Jesus ’76), Dinamo Zagreb – Atalanta 4-0 (Leovac ’10, Orsic ’31, ’42, ’68).

Clasament: 1. Dinamo Zagreb 3 (4-0), 2. Manchester City (3-0), 3. Şahtior Donetsk 0 (0-3), 4. Atalanta 0 (0-4).

Etapa viitoare: 1 octombrie – ora 19.55: Atalanta – Şahtior Donetsk, ora 22.00: Manchester City – Dinamo Zagreb.

Grupa D: Atletico Madrid – Juventus 2-2 (Savic ’70, Herrera ’90 / Cuadrado ’48, Matuidi ’65), Leverkeusen – Lokomoviv Moscova 1-2 (Howedes ’25-autogol / Krychowiak ’16, Barinov ’37).

Clasament: 1. Lokomotiv Moscova 3 (2-1), 2. Juventus 1 (2-2), 3. Atletico Madrid 1 (2-2), 4. Leverkeusen 0 (1-2).

Etapa viitoare: 1 octombrie – ora 22: Juventus – Leverkeusen, Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid.

Articol scris de Tibi Cocora