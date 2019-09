Universitatea Craiova a pierdut la limită, 0-1, partida cu FCSB de duminică seară. Dezamăgirea suporterilor este cu atât mai mare cu cât privesc statistica jocului de pe „Ion Oblemenco“. Cum cifrele nu mint niciodată, minutele jucate în derbiul din etapa a 9-a a Ligii I nu le prea fac cinste alb-albaştrilor. Deranjant este faptul că oltenii nu au şutat nici măcat o dată pe poarta lui Bălgrădean!



Iată ce spune statistica meciului „U“ Craiova – FCSB, întocmită de flashscore.ro: ocazii de gol: 4-8. şuturi pe poartă: 0-8, şuturi pe lângă poartă: 4-4, lovituri libere: 19-18, cornere: 2-4, offsideuri: 2-2, aruncări de la margine: 31-29, intervenţii portar: 3-0, faulturi: 16-17, cartonaşe galbene: 5-4.

Victor Piţurcă a pus degetul pe rană

La finalul întâlnirii, Victor Piţurcă a admis că echipa a jucat rău. Ce l-a îngrijorat cel mai tare a fost că elevii săi au dat totul pe teren.



„Am debutat cu stângul. Din păcate am pierdut acest joc, însă aceasta este situaţia. Istoricul meciului a fost unul simplu, a fost un joc de luptă, încrâncenat, cu o primă repriză mai slabă din partea noastră, în schimb partea a doua am dominat-o de la un capăt la celălalt. Ne-am văzut conduşi pe tabela de marcaj în minutul 89. Nu mă aşteptam să pierdem, ci să marcăm noi, pentru că jucătorii de la FCSB erau într-un moment delicat, unii terminaseră ‘benzina’. De asta am şi încercat să joc cu doi atacanţi şi l-am introdus pe Roman – foto mai jos, însă şi ei l-au introdus pe Tsoumou, care a şi marcat. Să iei gol în minutul 89, de asemenea manieră, chiar că e ghinion. Nici nu am fost atent la fază, pentru că voiam să-l introduc pe Qaka în teren. Am înţeles că am avut noi repunere de la margine şi nu ştiu cum a ajuns Coman să se elibereze şi să tragă de acolo, nu-mi imaginez. Am văzut doar momentul când a tras la poartă“, a spus Piţurcă.

„Am suferit la construcţie“

Tehnicianul Craiovei a remarcat că echipa a stat prost la capitolul construţie.

„Din punctul meu de vedere fiecare jucător a dat totul pe teren. Am suferit la construcţie, nu circulă mingea aşa cum trebuie, nici jucătorii nu au o circulaţie foarte bună în teren, nu ne creem ocazii… Mă aşteptam să avem trei-patru ocazii în prima repriză, alte trei-patru în cea de-a doua, dar noi am avut doar două şi acelea ‘trase de păr’. Noi am văzut cu toţii penalti la Ivan, dar poate că nu a fost, dar nu mai contează acest lucru“, a explicat strategul Ştiinţei.

Niţu – ok, Bărbuţ – dator

Victor Piţurcă a explicat şi motivul pentru care l-a înlocuit pe debutantul Luis Niţu după doar 19 minute şi s-a înclinat în faţa publicului, căruia speră să-i poată oferi cât mai rapid un fotbal-spectacol.



„Niţu, atât cât a jucat, şi-a făcut bine datoria. L-am simţit puţin încărcat, emotiv, dar a jucat bine puştiul. Am căutat să-l introduc cât mai repede pe Bărbuţ pentru că era într-o formă bună şi am avut încredere în el că o să facă treabă. Din păcate, nu a fost o seară deosebită pentru el, s-a sufocat în repriza a doua. Starea gazonului a fost proastă, cu nisip, se rup brazde. Aşa am primit şi golul, fiindcă mingea i-a sărit dintr-o brazdă lui Mirko în gât. Terenul a fost foarte greu, dar ce contează acest lucru? Şi adversarul joacă pe acelaşi teren. Noi ar trebui să avem un avantaj în sensul ăsta, pentru că jucăm tot timpul pe acest teren“, a menţionat Piţi.



„Suporterii au fost formidabili“

Întrebat de atmosferă, Victor Piţurcă s-a declarat încântat şi regretă că echipa i-a dezamăgit prin prestaţia avută.

„Suporterii au fost formidabili. Dacă sunt supărat sunt şi pentru suporteri. Au aşteptat un meci mare în această seară (duminică – n.r.), dar, din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Băieţii au dat absolut totul, dar eu vreau altceva. Vreau ca mingea să circule foarte bine, să marcăm trei-patru goluri pe meci. Vreau ca spectacolul să-i mulţumească pe suporteri. Acum să văd dacă pot să realizez toate astea, fiindcă nici eu nu am bagheta magică. Poate că în perioada următoare se schimbă lucrurile în bine. Să-mi revină şi jucătorii accidentaţi, să intre şi ultimii fotbalişti transferaţi… Cu ei în teren cred eu că vom realiza altă partitură“, a completat tehnicianul Ştiinţei.

Citeşte şi: „U“ Craiova – FCSB / Vezi reacțiile alb-albaștrilor de după înfrângere