Flacăra Horezu a câştigat derbiul cu CSO Filiaşi. Vezi situaţia din C4!

Runda a 4-a din Liga a III-a, seria 4, a propus un alt derbi al Olteniei: Flacăra Horezu – CSO Filiaşi. Câştig de cauză au avut vâlcenii, cu 3-1, acest succes aducându-le şi poziţia a doua în clasament. Golurile învingătorilor au fost marcate de Sebastian Preda (’27), Mansour Gueye (’32) şi Samson Nwabueze (’84), iar din tabăra doljenilor a punctat Claudiu Ghighilicea (’52).



Horezu: Robert Popa – Samson, C. Dinu, Cristi Munteanu, Covalschi – Precup, Olteanu – Ad. Popa, S. Preda, Radu Georgescu – Mansour. Au mai intrat: Raul Nistor, Cătălin Niţu, Ionuţ Nuţă.

Filiaşi: Munteanu – Almic, Robert Vulpe, Aurel Lupu, Cruşoveanu – Kovari, Calu, Claudiu Ştefan, Pătraşcu – Armăşelu, Ghighilicea. Au mai intrat: Moţ, Tescan, Creţu.



„Suntem bucuroşi că am bifat o nouă victorie. Am avut un meci foarte greu cu CSO Filiaşi. Am întâlnit o echipă bună, preocupată să construiască, bine aşezată în teren, iar pentru noi e bine că am obţinut cele trei puncte. Cu această victorie am urcat pe locul doi în clasament şi băieţii merită asta, pentru că au muncit foarte mult. Ne aşteaptă acum un alt meci greu, la Severin, cu FCU, dar vom încerca să ne impunem”, a declarat antrenorul vâlcenilor de la Horezu, Adrian Popa, pentru GdS.



„A fost un meci bun. Prima repriză a fost a lor, au jucat mai bine, dar în a doua am dominat noi. Am făcut 2-1, am avut destule şanse să egalăm şi în goana noastră după golul doi am încasat unul pe final. După golul primit, în ultimele zece minute am simţit o cădere din partea băieţilor mei. A fost un joc deschis oricărui rezultat. Sunt mulţumit de modul cum am jucat în repriza a doua”, a explicat antrenorul lui CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, pentru GdS.

„Meciul cu Hunedoara se joacă tot la Severin. Următoarea partidă de acasă o s-o jucăm la Filiaşi, aşa am înţeles“, a completat Ciurea.

FCU, noul lider al seriei

O victorie concludentă a înregistrat-o FCU Craiova, care s-a impus în Banat. Trupa lui Eugen Trică s-a impus cu 5-0 în faţa celor de la ACS Poli Timişoara. Golurile au fost marcate de Alexandru Raicea (’19, ’38), Claudiu Dragu (’35), Claudiu Codoban (’67) şi Costinel Gugu (’81). Acest succes i-a adus grupării doljene prima poziţie din clasament.



FCU: Cl. Chindriş – R. Negru, Gugu, M. Avram, Cristiu, I. Tănase (’46, Suciu), I. Zanfir, Raicea (’80, Boţia), Zimţa (’72, R. Tudor), Stoenac (’64, Codoban), Cl. Dragu.



În etapa viitoare, FCU va primi vizita vâlcenilor de la Flacăra Horezu.

Gilortul s-a înclinat în faţa Hunedoarei

Singura reprezentantă a Gorjului de la Liga a III-a, Gilortul Târgu Cărbuneşti, a pierdut întâlnirea de la Hunedoara, cu formaţia din localitate în doar 4 minute. Golurile de pe stadionul „Michael Klein“ au fost marcate de Bloj (’33) şi Vasinc (’37).



Gilortul: Jianu – Buzurin, Dolcescu, Cîrstoiu, M. Paștiu – Avrămescu – Almăjanu (’72, Gîlceavă), Oprișa (’67, Sorea), Bubuioc (’58, Ancuța), Codin – Meliță. Antrenor: Mario Sergiu Găman.



Târgu Cărbuneşti se află pe penultimul loc în clasament, iar în etapa viitoare va primi vizita formaţiei Gloria Lunca-Teuz Cermei.

Dăeştiul a pierdut la Cermei

În fine, ultima formaţie a Olteniei din C4, Viitorul Dăeşti, a cunoscut primul eşec din acest sezon. Echipa antrenată de Gabriel Mangalagiu a pierdut sâmbătă, cu 3-1, pe terenul grupării Crişul Chişineu Criş. Golurile învingătorilor au fost marcate de Sergiu Sabău (’45+1), Marian Codrea (’49) şi Adrian Piţ (’64). Pentru vâlceni a înscris Andrei Dima (’23).



Viitorul Dăeşti se regăseşte pe locul 5 în C4, iar în etapa viitoare va primi vizita bănăţenilor de la Fortuna Becicherecul Mic.

Liga a III-a, seria 3 – etapa 4:

Vineri, 13 septembrie: Astra II – Flacăra Moreni 0-1, CSM Alexandria – CSM Slatina 2-0.

Sâmbătă, 14 septembrie: Progresul Spartac – Unirea Bascov 1-1, Olimpic Cetate Râşnov – CS Baloteşti 2-0, Sporting Roşiori – Universitatea II Craiova 0-3, Tractorul Cetate – FC Voluntari II 5-2, Municipal Braşov – Vediţa Coloneşti 2-2, FC Pucioasa – CS Blejoi 2-0.

Clasament: 1. FCU Craiova 12 puncte (golaveraj 11-3), 2. Flacăra Horezu 10 (8-2), 3. Ghiroda 9 (10-4), 4. Becicherecu Mic 8 (5-2), 5. Viitorul Dăeşti 7 (10-8), 6. CS Hunedoara 6 (8-7), 7. CSO Filiaşi 6 (8-8), 8. Chişineu Criş 5 (6-5), 9. Progresul Pecica 5 (5-6), 10. Naţional Sebiş 4 (6-8), 11. Şoimii Lipova 4 (2-4), 12. Cetate Deva 4 (4-9), 13. Dumbrăviţa 3 (3-4), 14. Gloria Cermei 2 (5-9), 15. Gilortul Târgu Cărbuneşti 1 (3-8), 16. ACS Poli Timişoara 1 (4-11).

Etapa viitoare:

Vineri, 20 septembrie – ora 17.00: Dumbrăvița – ACS Poli Timişoara, Şoimii Lipova – Cetate Deva, FCU Craiova – Flacăra Horezu.

Sâmbătă, 21 septembrie – ora 17.00: Ghiroda şi Giarmata Vii – Progresul Pecica, Viitorul Dăeşti – Fortuna Becicherecu Mic, Naţional Sebiş – Crişul Chişineu Criş, Gilortul Târgu Cărbuneşti – Gloria Lunca-Teuz Cermei, CSO Filiaşi – CS Hunedoara.

