Pandurii Târgu Jiu a obţinut sâmbătă dimineaţă al doilea punct din actualul sezon de Liga a II-a. Gorjenii au remizat, scor 0-0, în partida susţinută pe teren propriu în compania formaţiei Gloria Buzău, contând pentru etapa a 6-a.



Pandurii: M. Cotolan – P. Chiş, Oiţă, Vişan, Vasilescu – Lu Yuefeng, Trancă – Du Ho Kim (’72, Şendroiu), Kazuki (’78, Unguru), Rasoveanu (’52, Filip Radu) – P. Popescu. Antrenor: Adrian Bogoi.



Buzău: Dr. Balauru – Catană, Luptak, Ghinga, Perju (’23, Mihalache; ’64, Pîrcălabu) – Balgiu, Nedelea, Tucaliuc – V. Munteanu, Val. Alexandru, Huiban. Antrenor: Ilie Stan.

Adrian Bogoi: Am fost peste adversari în repriza secundă



Tehnicianul gorjenilor, Adrian Bogoi, s-a declarat mulţumit cu punctul obţinut ţinând cont „calibrul” adversarei.



„Având în vedere diferenţa de valoare dintre celor două loturi, este bun acest punct obţinut. Adversarii au mulţi jucători cu experienţa Ligii I, în timp ce noi avem jucători promovaţi de la juniori sau aduşi de la Liga a III-a. Sunt mulţumit de compartimentul defensiv, dar de la mijloc în sus nu avem ritm de joc. Chiar şi cei introduşi în repriza a doua, care au veneau pe un fond de prospeţime, nu au făcut diferenţa. De trei meciuri stăm însă bine. Chiar şi la Piteşti, am stat foarte bine în teren. Am pierdut nemeritat. Am fost peste adversari în repriza secundă, dar am primit un gol banal pe final. Acum, am stat mai bine. Aşteptăm şi victorii, de ce nu, chiar etapa viitoare, la Metaloblobus, o altă echipă cu jucători experimentaţi. Noi suntem ca o academie de juniori. Creştem jucători, iar, la un interval foarte mic, de 3-4 luni, pleacă spre alte cluburi. Avem o satisfacţie din acest punc de vedere, dar, din păcate, în aceste condiţii, nu putem forma un nucleu, o echipă, cu care să ne batem, în 2-3 ani, la promovare”, a declarat antrenorul Adrian Bogoi, conform liga2.prosport.ro.

Liga a II-a

Etapa a 6-a: CS Mioveni – Metaloglobus Bucureşti 2-2, Sportul Snagov – Dunărea Călăraşi 0-2, Pandurii Târgu Jiu – Gloria Buzău 0-0, Concordia Chiajna – CSM Reșița 2-1, Turris Turnu Măgurele – ASU Poli Timișoara 2-0, Daco-Getica Bucureşti – FC Argeş 0-2, FC Rapid – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-2, Ripensia Timișoara – Petrolul Ploieşti 0-1, Farul Constanța – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-0. Partida Universitatea Cluj – UTA Arad nu se dispută.

Clasament:

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 14 septembrie – ora 11.00: CSM Reșița – Turris Turnu Măgurele, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna, Gloria Buzău – Daco-Getica Bucureşti, Metaloglobus Bucureşti – Pandurii Târgu Jiu, Csikszereda Miercurea Ciuc – Ripensia Timișoara; ora 11.30: Dunărea Călăraşi – Universitatea Cluj; ora 14.00: ASU Poli Timișoara – Farul Constanța.

Duminică, 15 septembrie – ora 11.30: UTA Arad – CS Mioveni; ora 15.30: FC Argeş – FC Rapid.

Luni, 16 septembrie – ora 18.00: Petrolul Ploieşti – Sportul Snagov.