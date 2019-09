România a învins duminică seară, scor 1-0, reprezentativa Maltei, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din grupa F preliminară a Campionatului European din 2020. Tricolorii au avut de tras pentru această victorie, care putea fi scăpată din mână pe finalul jocului, atunci când Maltei i s-a anulat un gol.

La finalul partidei, selecționerul României, Cosmin Contra, a vorbit despre victoria scurtă cu Malta și a analizat evoluția tricolorilor.

„Nu am strălucit în a doua repriză, dar cred că în primele 20-25 de minute am avut două ocazii foarte clare, plus un gol valabil. Am avut 20-30 de minute foarte bune, după care am provocat o greșeală în apărare, din care a pornit o ocazie foarte mare și pentru ei. Trebuia să câștigăm acest meci cu orice preț, am introdus o echipă destul de tânără, iar această lipsă de experiență a făcut ca jocul să pară mai slab. Sunt trei puncte pănă la urmă, rămânem în cursa calificării. Trebuie să analizez foarte bine acest meci și să iau cele mai bune decizii pentru următoarele meciuri”, a declarat Cosmin Contra.

„Am vrut să îi mobilizez pe jucători după meciul cu Spania, în care s-a despus un efort foarte mare. Știam de Malta că o să vină și o să încerce să nu ne lase spații. Am vrut să înscriem foarte repede, să ajungem cât mai repede la poartă, ne grăbeam și asta pentru că trecea timpul foarte repede. I-am câștigat pe Bordeianu și pe Rus, doi jucători care au confirmat că merita să joace la echipa națională. Avem șanse să ne calificăm la Campionatul European, dacă câștigăm următoarele trei meciuri”, a adăugat selecționerul României.

„Visez să joc la Campionatul European”

Singurul marcator al meciului cu Malta, George Pușcaș, a vorbit după meciul slab al naționalei. care a fost dominată pe alocuri de maltezi, în ultimele zece minute.

„Cred că cele trei puncte sunt cele mai importante. Publicul și suporterii voiau un joc mai bun, cu mai multe goluri, dar este foarte greu să joci fotbal cu echipele care se închid și nu atacă. Nu am găsit destule spații în prima repriză, dar e bine că am marcat și am luat toate punctele. Finalele sunt cu Norvegia și Suedia, dar să nu subestimăm Feroe. Cu siguranță va fi un meci greu, pentru că se vor închide. Visez să joc la Campionatul European, iar după ce s-a întâmplat vara asta, cred că ar fi incredibil dacă am reuși să ne calificăm”, a spus George Pușcaș după meci.

Următoarele două meciuri ale României sunt vitale pentru calificarea la Campionatul European. În luna octombrie, tricolorii se vor deplasa în Insulele Feroe și vor primi vizita naționalei Norvegiei.

Articol scris de Tibi Cocora