Universitatea II Craiova întâlneşte vineri, de la ora 17.00, pe stadionul „Extensiv“, pe ACS Olimpic Cetate Râşnov. Partida contează pentru etapa a 3-a din Liga a III-a, seria 3. La prima vedere, partida pare la îndemâna alb-albaştrilor, având în vedere valoarea lotului. Li se adaugă şi evoluţiile bune din primele două dispute, cu toate că „satelitul“ a înregistrat doar remize, 1-1 cu CS Baloteşti şi 2-2 cu Unirea Bascov.



„Sper să ne impunem mâine (vineri – n.r.), pentru că doar victoria ne mulţumeşte. De altfel, doar victoria ne-a lipsit până acum, pentru că băieţii au jucat ambele partide de până acum foarte bine. Inclusiv la Bascov, pe un teren impracticabil, s-au descurcat foarte bine“, a spus antrenorul Universităţii II, Adrian Iencsi, pentru GdS.

„Am probleme de efectiv“

Întrebat dacă va primi „ajutoare“ pentru acest meci, ţinând cont că echipa mare este în pauză competiţională, Adrian Iencsi a exclus această posibilitate.



„Nu cred că voi primi jucători de la echipa mare. Nea Piţi vrea să-i aibă pe băieţi la dispoziţie, să-i cunoască mai bine. Din contră, doi dintre jucătorii mei se pregătesc cu echipa mare: Ionuţ Popescu şi Luis Niţu. Pot spune că am probleme de efectiv. Mă bucur când băieţii fac pasul la echipa mare, chiar dacă eu am de suferit la echipa mea. Pentru viitorul lor e important. Este bine să ai aceeaşi echipă, zi de zi, la antrenament, dar în contextul ăsta nu ai cum să te opui. Eu am mai spus-o: obiectivul nostru principal este formarea jucătorilor pentru echipa mare. Acum, dacă se poate să promovăm, e cu atât mai bine. Singurul care ne-a lipsit din motive medicale până acum a fost Cătălin Preduţ, dar în locul lui l-am primit pe Andrei Marinescu. Am înţeles că Preduţ şi-a revenit acum şi mâine o să-l avem alături de noi“, a explicat Adrian Iencsi.



Partida Universitatea II Craiova – ACS Olimpic Cetate Râşnov va fi arbitrată de o brigadă din Prahova, compusă din centralul Alin Gheorghe (Ploieşti) şi asistenţii Mircea Rusu (Bertea), respectiv Alexandru Chioibașu (Ploieşti).

Observatori au fost desemnaţi Luis Moisescu (Severin) şi Viorel Nicolescu (Videle).

Tractorul Cetate încearcă să scape de „lanternă“

Cealaltă reprezentantă a Doljului din seria 3, Tractorul Cetate, are parte de o misiune imposibilă vineri, de la ora 17.00. Aceasta va evolua pe terenul mult mai titratei Flacăra Moreni. Cu nici un punct în cont şi cu un golaberaj ruşinos, 0-9, trupa lui Dorin Vasilică încearcă să obţină primul rezultat pozitiv.



Confruntarea din Dâmboviţa va fi arbitrată de Pîrlog Tudorel (Cazasu), ajutat de Răzvan Negoiță (Brăila) şi Cristi Daniel Ichim (Brăila). Observatori vor fi Elena Mușetoiu (Piteşti) şi Ciprian Ioan Mardan (Făgăraş).

CSM Slatina şi Vediţa joacă acasă

Tot în seria 3, reprezentantele judeţului Olt, CSM Slatina şi Vediţa Coloneşti, evoluează pe teren propriu.



CSM Slatina, echipă care are victorii pe linie, joacă vineri, de la ora 17.00, cu Astra 2. În acest joc ar putea debuta ultimii doi jucători de câmp transferaţi, fundaşul Alin Demici şi atacantul Marian Vlada. Partida de pe stadionul „1 Mai“ va fi arbitrată de o brigadă din Bucureşti. Aceasta este formată din Mihai Laurențiu Ene, Daniel Călin şi Nicolas Spînu. Observator pentru arbitraj a fost numit Marian Ezaru, fostul preşedinte al CJA Dolj, iar pentru joc Daniel Ţiclea (Buzău).



La rândul său, revelaţia începutului de sezon, Vediţa Coloneşti, va juca sâmbătă, de la ora 17.00, pe teren propriu. Adversară îi este CSM Alexandria, una dintre pretendentele la podium.