Universitatea Craiova l-a prezentat ieri pe antrenorul de care îşi leagă speranţele pentru noi performanţe. Victor Piţurcă, o mai veche cunoştinţă a Băniei şi un antrenor cu multe reuşite în carieră, a declarat că a venit acasă la dorinţa suporterilor, a publicului alb-albastru, care are aceeaşi mare dorinţă: Ştiinţa campioană!



„Mi s-a mai întâmplat lucrul ăsta, am venit la Craiova după o perioadă în care nu antrenasem şi ţin minte că am preluat-o pe Universitatea pe locul 15-16 şi am reuşit un loc doi atunci. Am mai descins încă o dată, iar acum revin la Craiova cu acelaşi gând, pe care îl ştiţi bine: îmi doresc să câştig campionatul cu Universitatea şi să accedem în grupele Ligii Campionilor. Nu este un obiectiv imposibil de realizat. Universitatea Craiova este un club foarte bine aranjat în fotbalul românesc, poate cel mai solid club şi când spun asta nu mă refer numai din punct de vedere al infrastructurii, ci şi din punct de vedere financiar. Poate că în primul an nu este posibil titlul, cu toate că eu cred acest lucru, dar cred că în grupele Ligii Europa putem să intrăm.

A contat foarte mult şi dorinţa fanilor de a veni la Universitatea. Ştiu că s-au făcut nişte sondaje pe paginile suporterilor şi am remarcat dorinţa lor de a veni eu la echipă. Oferte am avut şi din afara ţării, dar de la cluburi de valoare medie şi nu mi-am permis să merg. Am avut şi din România, dar am acceptat să vin la Craiova şi ştiţi de ce. În plus, aici am crescut, am făcut primii paşi în fotbal şi, repet, ambiţia mea este să câştigăm titlul“, a explicat Victor Piţurcă.



„Discuţiile cu Universitatea au început acum două săptămâni, cu Mihai Rotaru. Acum câteva zile am rezolvat şi fără pretenţii mari, pentru că acum mă interesează mai mult performanţa, decât partea financiară”, a mai spus „Satana”.

Surpriză în staff-ul tehnic

Victor Piţurcă şi-a anunţat colaboratorii, din vechiul staff fiind păstraţi doar Corneliu Papură şi preparatorul Cornel Blejan. Robert Tufişi a revenit la centrul de copii şi juniori, iar Constantin Schumacher şi-a reziliat contractul.



„Staff-ul meu îi cuprinde pe Corneliu Papură, Rică Neaga, Martin Tudor – cu portarii şi rămâne Cornel Blejan preparator fizic, despre care am referinţe foarte bune. Am ţinut morţiş să-mi aduc un colaborator din jucătorii cu care am lucrat. Rică Neaga este un băiat inteligent şi mi-am dat seama că are veleităţi de antrenor. Sigur că m-am gândit să-l iau pe Gică Craioveanu secund. În momentul ăsta el este la şcoala de antrenori şi are un contract până în vară la acel radio din Spania şi nu are cum să plece pentru că ar trebui să plătească o sună mare. Neagoe e un antrenor prea mare acum, ca să-şi permită să vină secundul meu. Gata, el a pornit-o pe drumul lui, are oferte”, a menţionat „Piţi“.

„Dacă voi reuşi să iau titlul nu voi primi niciun ban“



„Eu sunt antrenorul echipei, voi fi în mijlocul băieţilor. Ştiu că s-a speculat că voi sta în tribună, că se vor ocupa secunzii mei, dar nu este aşa. Asta cu denumirea de manager am zis-o noi aşa, dar în contractul meu scrie antrenor principal. Cornel este secundul meu, iar cu el, după 8 etape, Universitatea este pe locul 3. Este un tânăr antrenor, care a crescut aici şi ar fi trebuit ajutat. Probabil că suporterii vor mult mai mult de la această echipă şi şi-au dorit altceva. Nu înţeleg de ce nu este agreat de suporteri, mai ales că a făcut foarte multe pentru acest club. Voi avea o discuţie cu fanii, pentru că dacă nu suntem uniţi e mai greu să obţinem performanţă.

Aş fi cel mai fericit om din lume dacă am câştiga campionatul. Dacă voi reuşi să iau titlul nu voi primi niciun ban. Îmi revine o responsabilitate foarte mare vizavi de suporteri şi sper din noată inima să nu-i dezamăgesc. Eu şi staff-ul meu, împreună cu echipa, vrem să-i facem fericiţi“, a completat Piţurcă, menţionând că are o relaţie bună cu preşedintele Sorin Cârţu şi managerul Marcel Popescu.

Ar mai fi vrut doi jucători

Întrebat de lot, Piţurcă a subliniat faptul că ultimii trei jucători sosiţi vor fi de mare ajutor echipei şi a admis că şi-ar fi dorit să aducă întăriri şi la mijloc.



„Am văzut aproape toate meciurile din prima noatră ligă, am vizionat şi pe cele din Liga a II-a şi sunt la curent cu absolut totul (….) În mare, cunosc echipa şi jucătorii. Am văzut toate meciurile Craiovei şi cred că sunt jucători buni, cu care poţi obţine performanţă. Sper să le dezvolt calităţile în următoarea perioadă şi să-i determin să joace într-o altă manieră, nu cum au făcut-o la Voluntari, când am avut emoţii şi mi-a crescut tensiunea.

Nu cred că avem un lot stufos. Toate cluburile mari au peste 30 de jucători în lot. Cei care vor fi buni vor fi în lot şi pe teren. În momentul ăsta, la Craiova e greu să fii şi în lotul de 23. Asta-i concurenţă şi asta-i legea la fotbal.

În aceste zile mi-au fost propuşi vreo 200 de jucători. Nu ştiu câţi am apucat să văd, dar vă spun sincer că am vizionat meciurile a şapte-opt jucători pe zi. Şi Papură la fel. Ne-am rezumat în a lua aceşti trei jucători: Andrei Ivan, Alexandru Măţel şi Uros Cosic. Sunt transferuri reuşite, sunt convins de asta. Ivan este un jucător care va renaşte aici şi sunt convins că va fi chemat şi la echipa naţională. Pe Cosic am vrut foarte mult să-l aduc şi a costat ceva clubul, ca şi Ivan de altfel. Măţel a îmbrăcat tricoul echipei naţionale, nu e la capacitatea lui normală acum, dar se va bate cu Martic pe post.

Mi-aş mai fi dorit doi şi vom vedea dacă mai putem aduce din cei rămaşi liberi de contract. Aş mai vrea jucători la mijlocul terenului, pentru că vreau agresivitate şi să antrenez şi jucători mai bine clădiţi”, a afirmat noul strateg al Ştiinţei, punctând că nu pleacă nimeni de la echipă.

Nu vrea jucători cu împrumut



Acesta a menţionat că s-a discutat şi cu Cristi Manea, dar nu şi cu Ghiţă şi Boboc: „A fost o discuţie cu Cristi Manea, dar el aparţine unei echipe din Cipru şi nu putea să vină decât sub formă de împrumut, iar mie nu-mi convine asta. Deocamdată noi avem partea dreaptă asigurată. Nu am avut discuţii pentru Ghiţă sau Boboc, de la Viitorul”.

A ratat un amical cu Chindia

Victor Piţurcă şi-a început activitatea ieri seară la Universitatea, iar primul antrenament de pe „Ion Oblemenco“ a fost efectuat în prezenţa a peste 3.000 de spectatori. Piţurcă a declarat înainte că el va pregăti toate meciurile la fel de bine, nu doar cel cu FCSB, pentru că numai aşa echipa poate emite pretenţii pentru titlu.



„E important să ne pregătim bine pentru acest meci cu FCSB şi să-l câştigăm. Fiecare meci este important pentru Universitatea Craiova, dacă vrem să obţinem lucruri mari. Voiam să merg într-un cantonament cinci-şase zile undeva la munte, dar nu am găsit condiţiile dorite nici la Sinaia şi nici la Predeal, aşa că rămânem aici, unde condiţiile sunt foarte bune. Vom sta cinci zile împreună şi ne vom cunoaşte mai bine şi va fi un program mai greu în următoarele zile. M-a sunat Viorel Moldovan pentru un amical cu Chindia, am fost de acord, dar i-am dat răspunsul a doua zi şi deja găsise altă echipă, aşa că vom juca între noi sau cu echipa a doua.

Vreau să văd şi buletinul medical, pentru că sunt vreo doi jucători cu probleme. Koljic mai are nevoie de timp, Bancu va sta o perioadă mai lungă. La echipa naţională am jucat 4-3-3, iar acest sistem se schimbă de la o fază la alta. La Craiova voi juca în funcţie de calităţile jucătorilor, dar veţi vede o echipă ofensivă”, a spus Piţurcă.



Întrebat de regula under 21, Piţurcă a menţionat că „nu este normală“.

Este de acord ca FCU să joace pe „Oblemenco“

Întrebat dacă a pus condiţia să fie schimbat gazonul, Piţurcă a spus da şi a menţionat că şi-ar dori un gazon mixt.



„Nu s-a pus niciodată problema să jucăm la Târgu Jiu, dar schimbarea gazonului a fost una dintre dorinţele mele. Este inadmisibil ca să ai un stadion de cinci stele şi să nu ai un gazon bun. Autorităţile au reacţionat pozitiv şi se va schimba gazonul în octombrie, când avem la dispoziţie aproape o lună. Dacă ai profesionişti, gazonul se poate schimba în 10 zile şi peste alte 6 poţi să joci pe el. Eu îmi doresc un gazon mixt, sintetic cu gazon natural, şi am înţeles că se va face. În perioada următoare vreau să am o discuţie şi cu domnul primar şi am deja promisiunea dânsului că ne va ajuta”, a mărturisit Piţurcă.



Întrebat dacă este de acord ca pe stadionul „Ion Oblemenco” să joace şi FCU Craiova, Victor Piţurcă a răspuns ferm: „Eu sunt de acord în totalitate să joace şi FCU pe acest stadion. Această echipă este susţinută de suporteri care au contribuit la rândul lor pentru acest stadion. Deci nu văd niciun impediment de a nu juca pe acest stadion. Dacă oamenii plătesc ce trebuie… Ei (suporterii FCU – n.r.) preferă acea echipă, iar cei care ne susţin pe noi ne iubesc pe noi”.