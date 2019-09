Formaţia doljeană CSO Filiaşi are maximum de puncte după primele două etape din noul sezon al Ligii a III-a, seria 4. După 3-1 la Târgu Cărbuneşti, trupa lui Gigi Ciurea a bifat vineri seară un succes şi în Banat, pe terenul lui ACS Poli Timişoara, cu 2-1. Golurile oltenilor au fost marcate de Claudiu Ghighilicea, în minutele 55 şi 83. Pentru bănăţeni a înscris Sebastian Velcotă (’65).



CSO Filiaşi: Munteanu – Ungur, Vulpe, Lupu, Cruşoveanu – Almic, Claudiu Ştefan, Calu, Creţu – Armăşelu, Ghighilicea. Au mai intrat: Kovari, Pătraşcu, Tescan. Antrenor: Gigi Ciurea.



Preşedintele formaţiei CSO Filiaşi, Florin Spânu, s-a declarat mulţumit de realizările echipei sale de până acum.



„A fost un meci greu la Timişoara, cu o echipă bună de copii, care au alergat mult, însă au cedat fizic la un moment dat şi experienţa noastră şi-a spus cuvântul. A fost un meci foarte frumos, cu multe ocazii de ambele părţi. Am avut şi un gol anulat al lui Tescan, a fost un offside la limită, dar suntem mulţumiţi de ce am reuşit acolo. Avem concurenţă pe posturi, cu jucători tineri, pentru că pe bancă am avut patru băieţi născuţi în anul 2000 şi două rezerve de 1999. Portarul Sorin Munteanu a apărat foarte bine, pentru că Nedianu a fost accidentat şi nu a făcut deplasarea, şi am mare încredere în el. Sper să reuşesc să mai aduc un vârf de atac în perioada următoare“, a declarat Florin Spânu, pentru GdS.



„Acum vine meciul cu FCU, primul considerat acasă. Se va juca vineri, la ora 17.00, la Severin. În etapa a 5-a, a doua de acasă cum ar veni, vom juca la Filiaşi, pe stadionul nostru şi abia aşteptăm”, a completat conducătorul grupării doljene.