Valentin Mihăilă, juniorul Universității Craiova, autor al primului gol în meciul cu FC Voluntari, a declarat după meciul din Ilfov că adversarii au fost greu de „desfăcut“ în apărare. Acesta a adăugat că un factor important în stabilirea rezultatului l-a juca și eliminarea lui Țâru, din repriza a doua.

„Știam că ne așteaptă o partidă foarte grea, pentru că Voluntari este o echipă bună, foarte bine organizată. În prima repriză am avut ceva probleme, pentru că s-au apărat bine, iar în cea de-a doua am intrat mai motivați, am avut noroc și cu acel cartonaș roșu și este bine că am câștigat. Sunt bucuros că am reușit să înscriu primul gol din acest sezon și că a reușit să câștige echipa. Este bine că am obținut victoria, pentru că urmează acea pauză și putem pregăti atent meciul cu FCSB. Trebuie să ne familiarizăm cu cerințele lui Victor Pițurcă și să jucăm cât mai bine. Până acum nu a ajuns la antrenamentele noastre, dar de la 1 septembrie, cum am înțeles, va fi prezent și vom vedea. E foarte bine că a venit și Ivan. Îl cunoșteam mulți dintre noi, este un jucător foarte bun, care ne va ajuta în campionat“, a declarat Vali Mihăilă, la Digi.