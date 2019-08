Antrenorul Universității Craiova, Corneliu Papură, s-a arătat bucuros de punctele obținute la Voluntari și a subliniat ideea că victoria trebuia să fie mult mai concludentă.

„Trebuia să închidem meciul mult mai devreme. Echipa adversă nu a reușit să-și creeze nicio oportunitate, iar noi puteam să înscriem mult mai mult și să stăm liniștiți pe final. La pauză cred că băieții au conștientizat că echipa adversă doar se apără. Le-am zis să încerce să joace cât mai rapid și au reușit acest lucru în multe momente. A fost destul de greu să ne creăm ocazii în prima parte, pentru că adversarul s-a apărat acolo grupat, plus că a fost proaspăt și a putut să închidă culoarele, să fugă mai rapid. În repriza a doua trebuia să cedeze, pentru te aperi, dar la un moment dat lași și spații“, a declarat Corneliu Papură, la Digi.

I-a luat apărarea lui Bancu

Acesta a vorbit și despre golul încasat și i-a luat apărarea lui Bancu pentru pasa greșită, explicând totodată motivul înlocuirii acestuia la pauză.

„La golul primit nu aș spune că a fost o eroare a lui Bancu, ci o întâmplare nefericită. A încercat să paseze, iar mingea a deviat dintr-un adversar și a ajuns la cel care a marcat. Se mai întâmplă, dar important este că am arătat că avem caracter puternic și am reușit să întoarcem rezultatul. Cu siguranță, Bancu va merge la națională, iar doctorul de acolo va decide. A simțit de la încălzire niște dureri la picior și am fost obligat să-l înlocuiesc la pauză“, a explicat tehnicianul Științei.

Păstrează suspansul în privința colaborării cu Piți

Întrebat despre cum va colabora cu noul manager tehnic, Victor Pițurcă, Corneliu Papură s-a iritat puțin și a punctat că vom cunoaște organigrama la sfârșitul săptămânii:

„Vom vedea care va fi colaborarea mea cu Victor Pițurcă. Nu este vorba despre nicio retrogradare. Să lucrezi cu Victor Pițurcă este un lucru foarte bun, dar legat de staff pot spune că se va anunța oficial cum va fi pe 1 septembrie. Până atunci trebuie să așteptămcu toții“.