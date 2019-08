Una caldă, alta rece pentru Universitatea Craiova în privința meciurilor din etapa a 7-a de la Liga Elitelor.

Gruparea din Bănie a cunoscut succesul doar la juniorii sub 17 ani, elevii lui Dragoș Bon izbutind să câștige greu, cu 4-3, partida susținută sâmbătă, pe stadionul „Aripile“, în compania Universității Cluj. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Ovidiu Ierupe (‘15, ‘72) și Eduard Domnu (‘34, ‘90+3).

Universitatea Craiova U17: Lungu – Matei, Nețoiu, Firu, Ruican – Croitoru, Pădurețu, Domnu – Miuțescu, Iepure, Ursu. Au mai intrat: Dicu, Iordache, Vasile, Balica.

„A fost un joc bun, peste media campionatului de juniori. Din punctul meu de vedere, chiar dacă am fost tot timpul conduși, am controlat meciul de la un capăt la celălalt. Am luat golurile pe greșeli personale, dar am avut inițiativa tot timpul și am ratat foarte multe ocazii, în afara celor patru goluri. A fost o victorie muncită și meritată“, a declarat Dragoș Bon, pentru GdS.

La U19 s-a pierdut printr-un autogol

La juniori Under 19, Universitatea Craiova a pierdut la limită, scor 0-1, în fața echipei similare a Universității Cluj. Culmea este că diferența a fost făcută de un autogol, nefericitul fiind Cosmin Dobre (‘80).

Universitatea Craiova U19: Păușescu – Pisică, Dobre, Mitran, Pătulea, Rezeanu, Guță, Toader, Nițuică, Dragoș Popa, Negrea. Au mai intrat: Poenaru – Ghiță, Stanca. Antrenor: Nelu Petrișor.

În runda următoare, „elitele” Universității Craiova vor juca în deplasare la LPS Banatul Timișoara.