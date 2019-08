Decarul Universității Craiova, Alex Cicâldău, a explicat la finalul meciului cu FC Voluntari cum a „reușit“ să execute atât de slab penaltiul din minutul 63. Acesta a spus că nu este afectat și că se pregătește pentru marea provocare de la națională, fiind unul dintre convocații lui Cosmin Contra.

„Am început meciul puțin timorați, am primit și acel gol, dar per total cred că am meritat victoria. Mă simt bine, se întâmplă să ratezi. Important este că echipa a luat cele trei puncte. Am simțit că Râmniceanu pleacă în partea cealaltă, m-am și uitat la el, dar a rămas pe centru. Aveam mare nevoie de această victorie, ne-a adus acolo în față, în clasament, și acum putem pleca în vacanță liniștiți și apoi să pregătim meciul cu FCSB. În cazul meu, mă voi duce la națională. Bancu mi-a spus că l-a înțepat ceva la pulpă, nu am înțeles prea bine, pentru că el a fost înlocuit la pauză, iar eu eram concentrat pentru a doua repriză“, a spus Cicâldău, la Digi.

Întrebat de Victor Pițurcă, Alex Cicâldău a recunoscut că a contat că noul manager se află în tribune: „Ne-a motivat prezența lui Victor Pițurcă din tribune, dar și cu dânsul, și fără, trebuia să luăm cele trei puncte“.