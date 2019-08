Formaţia de juniori sub 17 ani a Universităţii Craiova a reuşit să obţină un punct în deplasarea de astăzi, din Ardeal, contând pentru etapa a 6-a de la Liga Elitelor Under 17. Echipa antrenată de Dragoş Bon a încheiat la egalitate, scor 3-3, partida disputată pe terenul celor de la ACS Kids Tâmpa Braşov, la capătul unui joc în care brigada de arbitri a jucat un rol destul de important.

„A fost un meci pe care l-am început foarte bine, am avut 2-0 după primul sfert de oră, după care brigada de arbitri şi-a făcut datoria faţă de gazde. Nu am văzut demult asemenea arbitraj. În afara faptului că vorbeau numai în ungureşte cu gazdele, au viciat clar rezultatul. Au dat un penalti inexistent pentru ei, ne-au anulat şi un gol valabil… Au fluierat într-o singură direcţie! Îmi felicit echipa pentru determinare şi mă bucur că nu am pierdut, pentru că e greu să joci 11 contra 14”, a declarat antrenorul alb-albaştrilor, Dragoş Bon, pentru GdS.

Confruntarea a fost arbitrată de Tamaş Jakab (Odorheiu Secuiesc), ajutat de Botond Biro (Miercurea Ciuc) şi Boglarka Feleki (Odorheiu Secuiesc).

Golurile „leilor“ au fost marcate de Radu Pădureţu (‘2), Antonio Miuţescu (’14) şi Eduard Domnu (’87). Pentru AKS Kids Târmpa Braşov au punctat Ionuţ Roşu (’36) şi David Antone (’40, ’78).

Universitatea Craiova U17: Iustin Lungu – Mihai Militaru, Mario Neţoiu, Bogdan Firu, Gabriel Ruican, Daniel Croitoru, Radu Pădureţu, Eduard Domnu, Robert Geru, Ovidiu Iepure, Antonio Miuţescu. Au mai intrat: George Vărzaru, Toni Dicu.

Vine un meci cu Universitatea Cluj

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci pe teren propriu. Alb-albaştrii întâlnesc sâmbătă, 31 august, de la ora 12.00, pe „Aripile“, pe Universitatea Cluj.

„Cea mai importantă problemă a noastră este să reuşim să ne recuperăm fizic, pentru că a fost o deplasare lungă, am evoluat pe un teren sintetic execrabil şi jucăm la două zile distanţă. Trebuie să fim foarte atenţi cum facem recuperarea, să-i aducem într-o formă sportivă bună la ora jocului cu Universitatea Cluj. După aceea e clar că va fi o partidă disputată, pentru că U Cluj are o echipă bună, însă avem referinţe despre ei. Dacă reuşim să ne recuperăm fizic e clar că plecăm favoriţi”, a menţionat antrenorul Dragoş Bon.