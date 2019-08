Universitatea Craiova a obţinut duminică o victorie şi o înfrângere în duelurile cu UTA Arad. Formaţia Under 17 i-a învins cu 3-0 pe arădeni şi i-a răzbunat pe elevii lui Nelu Petrişor, care pierduseră cu scorul de 6-4 în meciul precedent. Cele două partide au contat pentru etapa a cincea din Liga Elitelor.

La Under 19, Ştiinţa a fost învinsă cu scorul de 6-4 de UTA Arad. A fost un meci nebun, în care oltenii au fost conduşi cu 5-0, dar au reuşit să recupereze din handicap şi să înscrie de patru ori în 30 de minute. În cele din urmă, oaspeţii au înscris golul cu numărul şase şi astfel şi-au asigurat victoria. Golurile alb-albaştrilor au fost marcate de Niţuică (56), Guţă (68, 69), Oct. Popescu (87).

Antrenorul Universităţii Craiova U19, Nelu Petrişor, a început meciul cu următorii: Poenaru – Sârbu, Dobre, Mitran, Pătulea – Guţă, Toader, Negrea – Niţuică, Dragoş Popa, Viespe. Pe parcurs a mai apelat la serviciile lui Şecău şi Danciu.

„A fost un meci ratat din toate punctele de vedere. Faza de apărare nu a existat. Am făcut foarte multe greşeli şi era aproape imposibil să revenim de la 5-0. Totuşi, am marcat patru goluri, dar nu aveam cum să obţinem un rezultat pozitiv, pentru că diferenţa dintre cele două apărări a fost foarte mare”, a declarat Nelu Petrişor, pentru GdS.

Pentru gruparea din Bănie urmează un meci la Braşov, în compania echipei ACS Tâmpa Braşov, programat miercuri, de la ora 10.00.

UTA Arad, încă o victimă pentru trupa lui Bon

O victorie clară a înregistrat-o echipa de juniori sub 17 ani a Universităţii Craiova, care s-a impus cu 3-0 în faţa celor de la UTA Arad. Formaţia olteană a controlat în totalitate prima repriză şi a marcat de două ori prin Iepure şi Mitru, în minutele 9 şi 21. Chiar dacă în partea secundă au lăsat piciorul de pe acceleraţie, elevii lui Dragoş Bon au reuşit să închidă meciul în minutul 90, după un gol reuşit de Dicu.

Universitatea Craiova: Păuşescu – Militaru, Neţoiu, Firu, Ruican – Croitoru, Mitru, Pădureţu – Miuţescu, Geru, Iepure. A mai intrat: Niţă

„Am reuşit să legăm a treia victorie consecutivă şi îmbucurător este că nu primim gol. Am reuşit să marcăm multe goluri şi nu am primit deloc. Avem două victorii cu 3-0 şi una cu 8-0, iar acest lucru demonstrează că avem o echipă puternică. Mă mulţumeşte acest lucru, îmi dă speranţe şi mă bucur că jucătorii arată progres. Am avut un avantaj bun după prima repriză, iar apoi am primit acea eliminare şi ne-am retras, dar am fost exacţi în apărare şi am reuşit să dezvoltăm foarte bine contraatacul”, a spus Dragoş Bon pentru GdS.

Universitatea U17 va juca miercuri, de la ora 12.00, la ACS Tâmpa Braşov.