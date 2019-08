La sfârşitul acestei săptămâni va debuta şi Liga a III-a, iar Oltenia are din nou multe formaţii, ce au fost împărţite în seriile 3 şi 4. GdS vă va prezenta loturile cu care grupările noastre vor aborda noul sezon competiţional, dar şi obiectivele trasate de către conducători.

Oltul vrea să facă pasul mai sus

În seria 3 evoluează două formaţii ale judeţului Olt, CSM Slatina şi Vediţa Coloneşti. Cu pretenţii la promovare s-a anunţat gruparea slătineană.



Lotul lui CSM Slatina îi cuprinde pe următorii: Nicuşor Grecu, Simion Velcu – Dan Popescu, Cătălin Grigore, Marian Manea, Mircea Scheau, Bogdan Panait, George Cotigă, Cristian Preda, Eugen Militaru – Dorin Toma, Vasile Gheorghe, David Oprescu, Ovidiu Popescu, Cosmin Căpăţînă, Daniel Turlea, Luca Bodri, Toma Bodri, Radu Necşulescu, Constantin Radu – Alexandru Capătă, Grigore Ceapă.

Antrenori: Mihai Ianovschi – principal, Mircea Voicu – antrenor secund, Vasile Sin – cu portarii.

CSM Slatina a înregistrat în jocurile de pregătire două victorii, 2-0 cu Viitorul Dăești şi 2-0 CSM Alexandria, o remiză, 1-1 cu Universitatea II Craiova, și o înfrângere, 1-3 cu Rapid București. Gruparea din oraşul de pe malul Oltului a susținut și un joc oficial, evoluând în prima fază a Cupei României, dar a părăsit competiția fiind învinsă de „vecina“ Vedița Colonești, cu 3-1.



Vediţa Coloneşti abordează campionatul actual cu gândul menţinerii în eşalon şi cu următorii fotbalişti: Alex Şerban, Mario Lungu, Sebastian Ciucă – Valeriu Preda, Florin Achim, Marius Savu, Ciprian Negoiţă, Silviu Pislaru, Mihai Stancu, Alexandru Florin Moise – Florin Tudor, Nicolae Ruţă, Cătalin Doman, Ion Mihai, Alex Cincă, Andrei Bâră, Florin Aria, Andrei Nilă – Robert Dalu, Andrei David, Mădălin Coman şi Popa Marco.

Antrenori: Iordan Eftimie – principal, Adrian Popescu – secund, Sabin Ciurea – antrenor cu portarii.

Amicale: 4-2 cu Petrolul Potcoava, 2-0 SC Popești-Leordeni. Cupa României: 3-1 cu CSM Slatina.

Universitatea II se gândeşte la Liga a II-a

La rândul său, Doljul are nu mai puţin de patru formaţii la Liga a III-a. Două sunt în seria 3, în speţă Universitatea II Craiova şi Tractorul Cetate.



„Satelitul“ Ştiinţei tânjeşte după locul I şi mizează pe o serie de jucători tineri şi talentaţi: Davis Poenaru, Cătălin Preduţ, Cătălin Păuşescu – Robert Petre, Ionuţ Popescu, Florin Ispas, Hristo Vadasis, Marian Şerban, Alin Ţegle, Remus Enache, Daniel Danciu, Luis Niţu, Alexandru Sârbu, Alex Trancă, Francesco Pascu, Piciu, Juncu, Cosmin Cojocaru, Denis Guţă, Cosmin Dobre.

Antrenor principal: Adrian Iencsi, secund: Ionuţ Stancu, delegat: Nae Ungureanu, manager CCJ: Dragoş Stăvaru.

Amicale: 2-0 cu CS Cârcea, 3-1 cu ACS Energeticianul, 4-1 cu Viitorul Dăeşti, 4-1 cu Gilortul Târgu Cărbunești, 1-1 cu Unirea Bascov, 1-1 cu CSM Slatina.



Tractorul Cetate: Daniel Popescu, Ionuţ Săncianu, Adrian Nedelcea, Robert Simion – Robert Stancu, Ionuţ Dragomirescu, Daniel Ciobanu, Cătălin Ion, Titu Cârstea, Elvis Chican, Răzvan Harcău, Marius Popescu, Alin Urea, Ştefan Pîrvuleasa, Angel Dumitru, Răzvan Doman, Dorel Stoica – Cătălin Brebenel, Alin Sodoleanu, Robert Mohora, Ionuţ Ilie, Alex Pena, Ionuţ Rupă, Ionuţ Boboc, Geo Mişu, Geani Stoichiţoiu, Dorian Vasilică – Silviu Afrem, Andrei Sărăcin, Augustin Puţintelu, Cătălin Poenaru, Alex Crăiaşu, Alin Sârbu, Laurenţiu Ţărineanu, Eduard Popescu, Marian Coca, Geani Moangă.

Antrenor: Dorin Vasilică. Obiectiv: menţinerea în Liga a III-a.

Amicale: 2-1 Pandurii Târgu Jiu, 0-6 Viitorul Pandurii, 1-2 Gilortul Târgu Cărbuneşti, 4-2 Metropolitan Işalniţa, 4-1 CS Podari, 2-1 Vânătorul Desa.

FCU vrea să câştige seria 4

Doljul are două formaţii şi în seria 4, pe CSO Filiaşi şi FCU Craiova.



CSO Filiaşi va începe sezonul cu următorul lot: Alexandru Nedianu, Sorin Munteanu – Adrian Ungur, Aurel Lupu, Cosmin Calu, Fabian Crusoveanu, Ion Creţu, Claudiu Ştefan, Alexandru Baciu, Mihai Pătrașcu, Claudiu Ghighilicea, Cristian Tescan, Raul Constantinescu, Alex Mirescu, Dumitru Manda, Andrei Lambu, Marius Almic, Alex Armăşelu, Andrei Gherghina, Robert Vulpe, Ştefan Kovari, Aurel Manciu, Ovidiu Coderie.

Antrenori: Gigi Ciurea – principal, Cosmin Fruntelată – secund, preşedinte: Florin Spânu. Obiectiv: o clasare cât mai bună.

Amicale: 2-1 cu Sporting Roşiori, 2-2 cu CS Cârcea, 2-6 cu FCU. Cupa României, faza a II-a: 4-3 cu CS Cârcea.



La rândul său, FCU Craiova nu vrea să rateze din nou promovarea şi începe campionatul cu următorii jucători: Roberto Bodea, Mario Enache, Claudiu Chindriş – Cornel Suciu, Marian Stoenac, Kevin Trabalka, Costinel Gugu, Samuel Zimţa, Constantin Grecu, Samuel Luică, Claudiu Dragu, Claudiu Codoban, Ionuţ Zanfir, Robert Răducanu, Claudiu Bălan, Radu Cristiu, Robert Tudor, Vlad Pop, Ionuţ Tănase, Radu Negru, Alex Raicea, Ovidiu Dănănae, Marius Avram, Daniel Rogoveanu, Vlad Boţia.

Antrenori: Eugen Trică – principal, Adrian Filip – secund, Valentin David – cu portarii, Marcel Puşcaş – preşedinte.

Amicale: 3-1 cu CS Afumaţi, 6-2 CSO Filiaşi, 0-0 cu Chişineu Criş, 3-1 cu SV Penk, 2-1 Apollon Larissa, 2-0 cu SV Spittal.

Vâlcenii nu se gândesc la promovare

Judeţul Vâlcea propune formaţiile Flacăra Horezu şi Viitorul Dăeşti, ambele urmând să evolueze în seria 4.



Lotul echipei Flacăra Horezu: portari: Robert Popa, Dragoş Constantinescu, Denis Vlădoi; jucători de câmp: Samson Nwabueze, Ciprian Dinu, Cristi Munteanu, Ştefan Covalschi, Vlăduţ Bălan, Cătălin Niţu, Emilian Bîrziche; mijlocaşi: Raul Nistor, Gabi Precup, Ionuţ Sineanu, Răzvan Olteanu, Ionuţ Nuţă, Adrian Popa, Radu Georgescu, Adrian Stănică; atacanţi: Guye Mansour, Sebastian Preda.

Amicale susţinute în această vară: 4-2 Minerul Costeşti, 0-1 Universitatea II Craiova, 5-0 cu Minerul Berbeşti, 5-0 cu Prim Stroeşti.

Director tehnic: Marian Diaconescu, antrenor principal Adrian Popa, antrenor secund: Cristian Munteanu, preşedinte: Valentin Grigorescu, delegat: Mihai Spiridon.

„Ne dorim o clasare în prima parte a clasamentului şi evoluţii cât mai bune“, a menţionat antrenorul Adrian Popa, pentru GdS.



Lotul echipei Viitorul Dăeşti: portari: Dragoş Geantă, Alexandru Marinoiu, Marius Panait; jucători de câmp: Marian Roşianu, Gabriel Rizea, Bogdan Lăzărescu, Ion Săraru, Leonard Săraru, Robert Pîrvu, George Neacşu, Marian Ion, Alin Bucei, Raul Horumba, Ştefan Pasoi, Lucian Iordache, Octavian Vasile, Andrei Dima, Florin Costea.

Antrenor principal: Gabriel Mangalagiu, antrenor secund: Lucian Giurcă, preşedinte: Vasile Panait.

„Obiectivul pentru noul sezon este rămânerea în Liga a III-a sau altfel spus o clasare cât mai bună. Am susţinut şase partide amicale în această vară. Am pierdut două jocuri, 1-4 Universitatea II Craiova şi 1-2 cu CSM Slatina, şi am mai învins patru echipe din Superliga din Vâlcea“, a declarat Gabriel Mangalagiu, pentru GdS.

Gilortul ţine steagul sus în Gorj

În absenţa echipei secunde a Pandurilor Târgu Jiu, Gorjul are în C4 o singură reprezentantă: Gilortul Târgu Cărbuneşti. Echipa a revenit după 14 ani în Liga a III-a şi şi-a propus menţinerea.

Gilortul abordează campionatul cu jucătorii: Ovidiu Jianu, Andrei Paştiu – Alex Buzurin, Aurel Amzucu, Bogdan Dolcescu, Marius Paștiu, Ilie Vlad Gîlceavă, Monel Tiberiu Cîrstoiu, Darius Almăjanu, Adrian Cosntantin Codin, Robert Mădălin Bubuioc, Andrei Meliță, Daniel Sorea, Adrian Pociovălișteanu, Alex Avrămescu, Alin Ancuța, Denis Dumitru, Ionuţ Cătălin Cocioabă. Antrenor: Alexandru Avrămescu.

Gilortul Târgu Cărbunești a susținut patru teste în această vară, înregistrând următoarele rezultate: 2-1 cu Tractorul Cetate, 0-5 cu Pandurii Târgu Jiu, 2-1 cu Jiul Rovinari și 1-4 cu Universitatea II Craiova.