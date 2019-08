Universitatea Craiova a susţinut ieri o conferinţă de presă în care fundaşul Mihai Bălaşa şi antrenorul Corneliu Papură au prefaţat meciul cu Astra. Confruntarea cu gruparea din Giurgiu va avea loc mâine, de la ora 21.00, şi va conta pentru etapa a 7-a din Liga I.

Papură îşi vrea echipa ofensivă ca la Atena

Strategul grupării din Bănie, Corneliu Papură, se aşteaptă la o replică bună din partea Astrei. El se bazează pe faptul că giurgiuvenii au fotbalişti valoroşi, preocupaţi sî înscrie. Cu toate acestea, crede că băieţii săi pot aduce bucuria pe „Ion Oblemenco“. Asta dacă vor avea o atitudine bună ca în partida de la Atena.



„Ne aşteaptă un meci greu, împotriva unei echipe cu jucători buni. Trebuie să ridicăm jocul la un nivel bun ca să câştigăm. Cred că dacă ne vom concentra şi vom aborda jocul aşa cum am făcut-o în returul de la Atena vom putea să câştigăm. Din câte ştiu, Alibec este accidentat şi nu ştiu dacă va evolua. Orice jucător de talia lui sau a lui Budescu pot aduce un plus atunci când intră pe teren. Dar vom vedea ce va fi atunci. Astra are mulţi jucători care pot face diferenţa. Faţă de Sepsi, Astra este preocupată de joc. Nu cred că fotbaliştii pe care îi are se pretează la a se apăra. Nu au mentalitatea asta şi nu cred că poţi să te aperi la nesfârşit cu jucători de nivelul lor. Ei refuză lucrul ăsta la un moment dat“, a spus tehnicianul Ştiinţei.



„După meciul de la Botoşani au apărut câteva probleme musculare. Să vedem cum se vor prezenta băieţii mâine (astăzi – n.r.) la antrenament. Sper să-i avem pe toţi valizi ca să putem alege. Markovic este bine. A avut o perioadă lungă de pauză şi îi trebuie timp ca să intre într-un ritm fizic. Mai are până să fie la un nivel bun. Ştiu că el îşi doreşte să joace cât mai mult, dar deocamdată nu este ok. Koljic s-a antrenat astăzi (miercuri – n.r.) pentru prima dată cu echipa. Vom vedea când i se va da voie de la medic să intre pe teren. El vrea să facă într-un meci cât nu a făcut în opt luni de la accidentare. Dacă va înţelege că trebuie să aibă răbdare, va fi în regulă“, a mai spus Papură.

„Dacă publicul ne-ar ajuta ar fi mult mai bine“

Întrebat de presiunea creată în ultimul timp de public în ceea ce-l priveşte, Papură a spus că se aşteaptă în continuare la o ostilitate. Speră ca suporterii să conştientizeze că numai dacă le vor fi aproape alb-albaştrilor lucrurile vor deveni pozitive.



„Presiunea e dată de miza fiecărui meci. Dacă publicul ne-ar ajuta ar fi mult mai bine. Este alegerea fiecăruia cum se manifestă şi care este poziţia lui în raport cu echipa pe care o iubeşte. La fotbal se poate întâmpla orice, dar eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Am mai spus-o şi după meciul cu Sepsi. Indiferent cum a fost, am întâlnit aceeaşi ostilitate şi nu am înţeles de ce. Am avut cel mai bun început de nu ştiu când, cu trei meciuri, trei victorii – aceeaşi ostilitate. Cu Sepsi, în minutul 60, scorul era 0-0, echipa adversă nu ajunsese la poartă , iar jucătorii au fost apostrofaţi pentru inevitabilele greşeli tehnice, făcute pe un teren care nu este foarte bun. Nu mă aştept să fie altfel. Treaba mea este să muncesc cât mai bine. Am vorbit cu conducerea şi nu ştiu de vreun barem de puncte impus de conducere. Decizia aparţine clubului. Păcat că am ieşit din Liga Europa. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat şi pe Cupă. Cu siguranţă vom fi mult mai proaspeţi pe teren“, a subliniat Corneliu Papură.

Bălaşa: Sper ca suporterii să mă primească bine

Venit de curând în familia alb-albastră, fundaşul Mihai Bălaşa a debutat în tricoul Universităţii în partida de la Botoşani. Vineri ar putea face cunoştinţă cu publicul din Bănie. Fostul fotbalist al lui FCSB a admis că în momentul de faţă îi lipsesc meciurile din picioare. El crede că în curând va intra în ritmul dorit.



„Negocierile au fost scurte şi am fost foarte fericit să aud că cei de aici au fost interesaţi de mine. A fost foarte uşor de ales. Nu sunt chiar 100% pus la punct cu pregătirea, dar o să fiu în curând. Am venit de la FCSB, unde nu prea am jucat şi nu am un ritm de joc. Asta se va remedia curând. Am venit aici şi sunt concentrat pe ce am de făcut la Craiova. Vreau să mă integrez aici foarte bine. Pot spune că băieţii m-au primit foarte bine şi le mulţumesc. Când voi fi 100% şi voi avea meciuri în picioare atunci mă voi gândi şi la echipa naţională“, a spus Bălaşa.



„Concurenţa cu Kelic şi Acka este benefică echipei şi care se va antrena şi va juca mai bine la pregătire acela o să intre în primul 11. Nu ştiu ce sfat să-i dau lui Tiago, el ştie ce este mai bun pentru el. Mister va decide dacă voi debuta vineri sau nu în faţa publicului din Craiova. Dar dacă o voi face, sper ca suporterii să mă primească bine şi să-mi ajut echipa să câştige. Ne aşteaptă un meci greu, contra unei echipe bine organizate, cu jucători valoroşi şi care, cu siguranţă, va veni aici cu gândul să câştige. Dacă vom face ce ne cere Mister şi vom avea o atitudine foarte bună, cu siguranţă vom lua cele trei puncte“, a încheiat Mihai Bălaşa.