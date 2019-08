Universitatea Craiova a remizat în această seară, scor 1-1, în deplasare, cu FC Botoșani, iar antrenorul Corneliu Papură s-a declarat mulțumit cu punctul obținut în Moldova.

„Am început meciul de la 1-0 pentru adversar. Am arătat un potențial bun, o echipă care nu și-a pierdut niciodată echilibrul mental și am reușit să egalăm. După, ambele echipe puteau să înscrie și a rezultat un meci frumos. Am reușit o premieră, că nu luasem niciun punct pe terenul Botoșaniului și este un lucru îmbucurător. S-a cunoscut totuși că am jucat acum trei zile un meci fantastic și asta și-a pus amprenta asupra prospețimii jucătorilor. Este bine că am reușit să echilibrăm partida, ceea ce era normal ținând cont de calitățile jucătorilor noștri“, a spus Corneliu Papură, la Digi.

„Eu cred în toți jucătorii“

Întrebat de situația lui Carlos Fortes, care nu a prins lotul, Papură a negat că i se pregătește plecare din Bănie.

„Am decis în acest meci ca el să nu facă parte din primii 18. Nu se întâmplă absolut nimic. Sunt lucruri normale într-o echipă, pentru că avem 25 de jucători, iar în lotul unui meci pot fi doar 18. Fiecare are șansa lui de a juca și de a-și câștiga locul. Eu cred în toți jucătorii și ei trebuie să-și arate valoarea. Deocamdată nu pune sub nicio formă în discuție plecarea unuia sau altui jucător, dar fiecare trebuie să înțeleagă că trebuie să muncească și să-și câștige locul în echipă“, a spus Papură.

Cât despre situația lui, tehnicianul craiovean a punctat că nu-și simte postul pus în pericol: „Nu mă tem absolut deloc. Vin și îmi fac treaba profesionist și fac tot ce depinde de mine pentru a pregăti un joc“.

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci pe teren propriu contra Astrei, vineri, de la ora 21.00.

„Meciul viitor, cu Astra, facem tot ce depinde de noi ca să-l câștigăm“, a încheiat Corneliu Papură.