Finalul săptămânii trecute a adus în prim-plan fotbalul juvenil, întrucât au debutat Liga Elitelor şi Campionatul Naţional de Juniori.

Astfel, la Liga Elitelor, republicanii reprezentantelor Băniei, respectiv Academia „Gică Popescu“ şi Universitatea Craiova, au reuşit să contabilizeze împreună 5 puncte.

„Şcolarii“ au remizat cu ambele formaţii în Ardeal

Gruparea de la „Hanul Doctorului“ a remizat sâmbătă, scor 1-1, în deplasarea de la FC Ardealul Cluj, cu ambele grupe de juniori. Astfel, la Under 19, golul elevilor lui Gică Barbu a fost marcat de Drândă, în minutul 75.



„GP“ Craiova A: Stoenică – Darius Boldu, Popa, Denis Boldu, Alexandru – Negreţ, Mitrana, Drândă, Mehedinţeanu – Buturoagă, Ciupitu. Au mai intrat: Badea, Cosma, Morenci, Staicu.



„Prima repriză a fost mai slăbuţă din partea noastră, dar per ansamblu a fost un meci echilibrat. Am luat golul pe o greşeală personală, din corner, a portarului. În repriza a doua am început să jucăm mai bine, iar din minutul 63 am rămas în zece oameni, pentru că Negreţ a luat cartonaş roşu. Băieţii s-au mobilizat şi au jucat mai bine. Am reuşit să egalăm prin Drândă, la o fază foarte frumoasă, construită de jucător pe partea stângă. Trebuie să menţionez şi evoluţia foarte bună a portarului Stoenică, care a avut trei intervenţii extraordinare şi s-a revanşat pentru greşeala de la gol. Am avut şi o ocazie cu poarta goală, pentru că Drândă a driblat portarul, dar a dat pe lângă poartă. Eu zic că a fost un rezultat echitabil până la urmă“, a declarat Gică Barbu, pentru GdS.

Cimpoeru: Meritam victoria

În meciul de la Under 17 dintre Ardealul Cluj şi „Gică Popescu“ a fost tot 1-1 (1-0), dar remiza, obţinută graţie reuşitei lui Andrei Dinu din minutul 75, l-a nemulţumit pe antrenorul Ionuţ Cimpoeru.



„Am dominat jocul de la început şi până la sfârşit. Până în minutul 7 am avut două ocazii de singur cu portarul, iar în minutul 9 am luat gol direct din corner. A fost o execuţie imparabilă, a dat un interior cu stângul, care s-a dus direct în vinclu. Nu am mai văzut aşa ceva, pentru că mingea şi-a schimbat traectoria undeva de la 6 metri, de ziceai că a împins-o vântul în poartă. În rest, adversarii nu au mai avut nicio ocazie. Noi, în schimb, am avut patru ocazii de singur cu portarul, în afară de şuturile de la distanţă. Sunt puţin supărat că meritam victoria după cum s-a jucat“, a explicat Ionuţ Cimpoeru, pentru GdS.



„GP“ Craiova B: Al. Matei – O. Urdu, Alex Vezelovici, Eduard Caliţoiu, Andrei Grigore – Mirel Neaţă, Andrei Pârvu, Eduard Udrea, Andrei Dinu – Vlad Adrian, Flaviu Marcu. Au mai intrat: Florea Gabriel, Alexandros Vadasis, Adelin Biră.

„Leii“ lui Nelu Petrişor au fost nemiloşi

O victorie indubitabilă a bifat-o echipa de juniori U19 a Universităţii Craiova, care s-a impus cu „doar“ 11-1 în faţa bănăţenilor de la ASU Poli Timişoara într-un joc susţinut sâmbătă, pe stadionul „Aripile“. Alb-albaştrii au marcat prin Mitran (2), Niţuică (2), Negrea, Pascu, Viespe, Şegău, Pisică şi Guţă, şi au beneficiat şi de un autogol.



„A fost un meci la discreţia noastră, asta şi pentru că adversarul a fost modest. Băieţii au meritul că au tratat serios meciul. Au avut poftă de gol şi au speculat cam toate ocaziile avute. Îmi doresc să-i văd jucând la fel de ambiţioşi în toate meciurile“, a afirmat antrenorul Nelu Petrişor, pentru GdS.



Universitatea U19: Poenaru – Militaru, Rezeanu, Mitran, Pătulea – Guţă, Şegău, Tudor Negrea – Niţuică, Pascu, Viespe. Au mai intrat: Eftimie – Pisică.

Bănăţenii s-au revanşat la U17

Din nefericire, ASU Poli Timişoara s-a revanşat în faţa Universităţii Craiova în jocul de la Under 17. Bănăţenii au aliniat o echipă omogenă, cu jucători care evoluează împreună de câţiva ani şi s-au impus cu 3-1. Golul echipei din Bănie, aflată în formare, a fost marcat de Dragoş Popa.



„Am întâlnit o echipă bună, cu băieţi care joacă de mult timp împreună. Prima repriză le-a aparţinut, iar a doua a fost a noastră. Cu puţină şanse se putea termina egal“, a comentat antrenorul Dragoş Bon.



Universitatea U17: Păuşescu – Neţoiu, Firu, Dicu, Ruican – Cristescu, Croitoru, Mitru – Geru, Popa, Miuţescu. Au mai intrat: Pădureţu, Dumitru, Vărzaru.

Mâine, derbi oltenesc la „Han“

Runda a doua de la Liga Elitelor, seria Vest, aduce şi primul derbi oltenesc, Academia „Gică Popescu“ – Universitatea Craiova. Mâine, de la ora 16.00, vor lupta la „Hanul Doctorului“ echipele Under 19, iar de la ora 18.00, vor intra în dreptunghiul verde juniorii sub 17 ani.



„Mâine avem derbi de Oltenia. Sper să fie un joc frumos, să avem un arbitraj corect“, a comentat Gică Barbu, completat de colegul său de la Academie, Ionuţ Cimpoeru: „Va fi un meci frumos, disputat şi sperăm să facem un rezultat bun. În echipa lor avem patru copii crescuţi la academia noastră. Grupa noastră nu mai este aceea din trecut, de 2003, pentru că David Andrei a plecat la Fiorentina, Mituleţu a mers la Viitorul, iar cinci jucători s-au transferat chiar la ei: Mădălin Ruican, Robert Geru, Dragoş Popa şi Alex Mitru, Florin Niţă. Cu toate astea, încercăm să facem un joc frumos“.



„Ne aşteptăm la un joc disputat“

Din tabăra alb-albastră, tehnicienii Nelu Petrişor şi Dragoş Bon se aşteaptă la jocuri viu disputate.



„În primele zece etape o să jucăm şi la mijlocul săptămânii, iar la ora 16.00 e o căldură de… Nu avem ce face, respectăm competiţia. Mâine trebuie să ne aşteptăm la un joc disputat, pentru că se întâlnesc două echipe bune, frumoase. Sunt şi ambiţii la mijloc, deci avem toate ingredientele ca să vedem un fotbal frumos“, a spus Nelu Petrişor.



„Avem derbi mâine, vor fi ambiţii mari şi sperăm să rezulte un joc bun şi, bineînţeles, să câştigăm noi. Jucătorii, fiind din Craiova majoritatea, se mai plimbă pe la echipe, iar unii dintre ei au fost colegi. De asta vor fi şi orgolii şi sunt convins că vor fi dueluri interesante“, a punctat Dragoş Bon.



Partida de juniori A va fi arbitrată la centru de Alina Peşu, ajutată la cele două linii de Daniela Constantinescu şi Octavian Marian Bănică. La meciul de la Under 17 asistenţii sunt aceiaşi, în timp ce la centru va fi Dan Buzărnescu.