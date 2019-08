Universitatea Craiova nu traversează cea mai bună perioadă a sa. A suferit prima înfrângere în campionatul intern, la Hermannstadt, şi a pierdut două „meciuri“ la Comisia de Disciplină a UEFA, fiind despărţită de minunatul public pentru trei meciuri europene, după un incident regretabil la returul cu Honved. Gruparea din Bănie întâlneşte astăzi, de la ora 19.15, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe AEK Atena, într-o partidă contând pentru manşa întâi a turului trei preliminar al Ligii Europa şi, în ciuda tuturor problemelor, se gândeşte doar la victorie.



Disputa se va consuma, teoretic, fără spectatori. Oficialii clubului din Bănie estimează însă că în tribune se vor regăsi câteva mii de copii sub 14 ani. Acest lucru este permis de UEFA. Vor fi şi maximum 200 de fani greci, atât cât prevede regulamentul.



Partida dintre Universitatea Craiova și AEK Atena va fi condusă de o brigadă olandeză. Central va fi Dennis Johan Higler, ajutat de asistenţii Johan Balder şi Joost Van Zuilen şi de rezerva Allard Lindhout.

Papură: Îi aşteptăm cu drag pe copii la meci

Antrenorul Universităţii Craiova, Corneliu Papură, îşi doreşte ca numărul copiilor din tribune să fie cât mai mare. El speră să-i bucure pe puşti cu un fotbal bun şi un rezultat pozitiv. Strategul alb-albaştrilor a vorbit laudativ la adresa grecilor, dar crede că echipa sa are calitate şi poate învinge.



„Ne aşteaptă o dublă dificilă împotriva unei echipe puternice. Sper să ne ridicăm la nivelul adversarului, să facem un joc bun şi să obţinem un rezultat pozitiv. Ştiu că au schimbat doi-trei jucători în această vară. Au disputat numai meciuri amicale şi vom vedea la ce nivel fizic sunt. Am urmărit câteva meciuri ale lui AEK şi pot spune că este o echipă foarte bine organizată. Are o posesie bună şi jucători de calitate. Lipsa suporterilor va fi resimţită cu siguranţă. În multe momente grele ale jocului, chiar ai nevoie de susţinere, iar noi am avut-o pe deplin. Şi cu Sabail, dar şi cu Honved. Îi aşteptăm cu drag pe copii la meci şi sperăm să vină într-un număr cât mai mare. Ar fi perfect să câştigăm şi să ne calificăm, dar vom vedea ce vom reuşi. Sperăm să stăm bine în privinţa lotului la ora meciului. Avem în continuare un program infernal, ştim ce ne aşteapt. Vom face eforturi ca băieţii să fie la un nivel fizic bun. Nu este uşor nici pentru jucători, dar în astfel de meciuri nu trebuie căutate alibiuri. Trebuie să dai totul şi să reuşeşti să faci lucruri foarte bune. Obiectivul este să câştigăm fiecare meci. Cred că avem un potenţial bun al jucătorilor. Din acest punct de vedere avem speranţe că putem face lucruri bune anul acesta“, a declarat Corneliu Papură.

Bancu: Ar trebui să ne gândim doar la victorie

Căpitanul Nicuşor Bancu, vocea „vestiarului“, a afirmat că este convins că AEK Atena le va pune probleme alb-albaştrilor. El crede că Universitatea Craiova se poate bucura totuşi la finalul jocului şi poate sărbători calificarea la finalul „dublei“.



„Suntem convinşi că această dublă cu AEK va fi mult mai dificilă decât cu cele două rivale de dinainte, Sabail şi Honved Budapesta. Sperăm să ne ridicăm la nivelul grecilor. Vrem să facem un meci cât mai bun şi la final să ne calificăm. Va fi foarte greu fără suporteri. Pentru noi contau foarte mult fanii, erau al 12-lea jucător. Dacă vor veni copiii, sper să fie cât mai mulţi şi să ne ajute. Părinţii mei vor sta acasă la televizor şi ne vor susţine. Tata este dezamăgit, pentru că este primul meci pe care-l pierde de când sunt la Craiova. Îmi doresc să câştigăm. Jucăm acasă și ar trebui să ne gândim doar la victorie. Când vom intra pe teren vom vedea cum se va derula partida, că poate la finalul jocului vom fi mulţumiţi şi cu 0-0. Atâta timp cât nu primeşti gol acasă ai mari şanse ca în meciul de la ei să marchezi şi să conteze foarte mult acest lucru. Încă nu ne gândim la grupe, suntem departe. Au şi ei atuuri, dar şi noi. Suntem obosiţi după programul pe care l-am avut, dar avem atuul că avem meciuri în picioare şi am fi peste ei din punct de vedere fizic. Trebuie să tratăm serios această dublă cu AEK Atena şi să ne calificăm în play-off, apoi vom vedea ce va fi“, a spus Nicuşor Bancu.