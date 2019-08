Neavând prea mulţi adversari în împrejurimi pentru susţinerea jocurilor amicale, conducătorii de la Academia „Gică Popescu“ au decis să înscrie echipa sub 19 ani a clubului la puternicul turneu Braşov Juniors Cup – ediţia a 11-a. Şi bine au făcut, pentru elevii lui Gică Barbu au câştigat fără probleme competiţia de la sfârşitul săptămânii trecute şi astfel au bifat minute bune de joc, ce-i vor pregăti pentru debutul în Liga Elitelor.



Republicanii A de la „Hanul Doctorului“ au obţinut victorii concludente sub Tâmpa, impunându-se cu 5-1 în faţa celor de la CSS Braşovia, cu 3-1 în meciul cu Kids Tâmpa Braşov şi cu 3-0 în disputa cu Petrosport Ploieşti.



Pe lângă diploma şi cupa aferentă locului I ocupat, Academia „Gică Popescu“ a mai obţinut încă trei premii speciale, după cum urmează: Alexandru Matei – portarul turneului, Mihai Mehedinţeanu – jucătorul turneului, Florin Ciupitu – golgheterul turneului (5 goluri).

„Nu am avut parte de nişte adversari foarte puternici“

Antrenorul grupei de juniori A de la „GP“ Craiova, Gică Barbu, s-a bucurat mult pentru jocurile susţinute, pentru că în acest fel echipa sa a intrat într-un ritm bun de competiţie. Asta în ideea că sâmbătă, 10 august, de la ora 16.00, fotbaliştii de la „Hanul Doctorului“ vor juca în deplasare împotriva clubului FC Ardealul Cluj, în prima etapă a Ligii Elitelor.



„A fost un turneu util, cu nişte jocuri bune de verificare. Nu am avut parte de nişte adversari foarte puternici, dar au fost câteva jocuri foarte importante pentru noi în perspectiva meciurilor din Liga Elitelor. Spun asta pentru că aici, pe plan local, nu am făcut amicale decât cu Universitatea Craiova U19, pentru că pe altcineva nu am găsit. Nu au vrut să joace cu noi, multe echipe fiind la un alt nivel cu pregătirea. Nu am avut în plan să participăm la Braşov, dar neavând jocuri ne-am dus şi a ieşit foarte bine“, a declarat Gică Barbu, în exclusivitate pentru GdS.



Lotul Academiei „Gică Popescu“ i-a cuprins pe următorii: portari: Alex Matei, Angelo Stoenică; jucători de câmp: Alex Badea, Alberto Negreţ, Mihai Mehedinţeanu, Daniel Cosma, Mihai Mitrana, Florin Ciupitu, Virgil Morenci, Robert Buturoagă, Denis Boldu, Darius Boldu, Alex Florin, Denis Drândă, Alex Szabo.



Tehnicianul regretă că nu a putut utiliza toţi jucătorii, având câţiva accidentaţi: „Au lipsit Adrian Staicu, Andrei Căciularu, Vlăduţ Popa, Said Păun şi Andrei Uşurelu – toţi accidentaţi. Era bine să-i fi avut la Braşov, pentru că intrau în ritmul echipei. Sper să-i am la dispoziţie cât mai rapid, pentru că vrem să facem o figură frumoasă la Liga Elitelor“.