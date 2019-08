Universitatea Craiova nu a reușit să contabilizeze niciun punct din deplasarea de la Târgu Mureș, după ce a pierdut, scor 1-2, cu FC Hermannstadt. Alb-albaștrii au făcut o primă repriză bună, au și marcat prin Vali Constantin, dar la reluare au cedat terenul și sibienii au întors soarta partidei, încasând golurie de la Petrescu și Viera.

La finalul jocului atât fotbaliștii Științei, cât și antrenorul Corneliu Papură au subliniat că oboseala acumulată după programul încărcat și-a spus cuvântul.

Corneliu Papură: Puteam fi mai atenți

„Am avut 1-0 la pauză și am crezut că… Am luat două goluri din două cornere, din faze fixe, ăsta e marele meu regret. Puteam fi mai atenți și evitam golurile destul de ușor. Am jucat multe meciuri în ultimele trei săptămâni și după cele 120 de minute de acasă cu Honved, cu tot ce s-a întâmplat, cred că s-a resimțit o oarecare oboseală în rândul jucătorilor. Am controlat jocul în prima repriză, după care ușor-ușor am scăzut ritmul, ceea ce este normal, pentru că jucătorii nu sunt roboți.

Bărbuț a jucat cele mai multe minute până acum și chiar era la capătul puterilor. Aș fi vrut să-l țin în teren, dar am fost obligat să-l schimb cu Mateiu.

Acum trebuie să ne concentrăm pentru următoarea partidă. O să analizăm ce am greșit și trebuie să remediem și să intrăm în teren să câștigăm“, a concluzionat Corneliu Papură.

Vali Constantin: Nu aveam nevoie de acest duș rece

„Prima repriză a fost controlată de noi, dar în a doua oboseala și-a spus cuvântul. Nu aveam nevoie de acest duș rece, dar oboseala și-a spus cuvântul. Trebuie să ne mobilizăm bine și să câștigăm următorul meci din campionat. Ei au avut atacanții aceia mari, au jucat foarte bine de devieri, iar noi, obosiți, nu am reușit prea multe. Mister ne-a zis să ne gândim la următorul meci, să nu ne reproșăm între noi nimic“, a declarat Vali Constantin.

Bogdan Vătăjelu: Au câștigat meritat

„Au câștigat meritat, au fost întotdeauna primii la minge, ne-au dominat, au jucat cu doi atacanți foarte puternici. Nu cred că am avut o prestație care să ne onoreze a doua repriză. Poate fi și oboseala, dar nu cred că trebuie să avem scuza asta. E greu să joci din trei în trei zile și nu avem un lot numeros ca să schimbăm toată echipa. Vreau să vorbesc puțin și pe tema arbitrajului, care mi s-a părut că a fost un pic îndreptată spre Sibiu. Am înțeles că centralul Andrei Florin este un începător, dar nu cred că trebuia să apară greșeli una după cealaltă.

Ne gândim și la meciul cu AEK Atena, dar acum trebuia să fim concentrați aici. De acum înainte ne gândim la acel meci, pentru că este unul important“, a explicat Vătăjelu.