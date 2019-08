Universitatea Craiova II și Unirea Bascov au remizat sâmbătă, scor 1-1, într-un meci amical disputat pe stadionul „Extensiv” din Craiova.

Golurile partidei au fost marcate de Casoni, pentru formația oaspete și Bârzan, pentru Craiova.



Formația antrenată de Adrian Iencsi nu a început prea bine jocul și s-a văzut condusă încă din minutul 12, după ce Casoni a transformat în gol o centrare de pe partea dreaptă.

Până la pauză, jocul s-a echilibrat, dar ocaziile au refuzat să apară.

Alb-albaștrii au revenit în forță



În partea secundă a existat o singură echipă pe teren. Jucătorii Universităţii Craiova II au controlat în totalitate partida și s-au jucat cu ocaziile până la golul egalizator. Pascu a fost „ratangiul de serviciu” al oltenilor, după ce a avut o ocazie mare în minutul 50 și a irosit o lovitură de la unsprezece metri, cinci minute mai târziu.

Pe fondul dominării, alb-albaștri au reușit să restabilească egalitatea în minutul 89, Bârzan învingându-l pe portarul advers cu un șut din interiorul careului.

Până la final, scorul nu s-a mai modificat, în ciuda ocaziilor mari irosite de craioveni în prelungirile jocului, și astfel, „U” Craiova II s-a împiedicat pentru prima dată în această serie de amicale.



Universitatea Craiova II, prima repriză: Poenaru – Juncu, Ispas, I. Popescu, Petre – Dobre, Nițu, Țegle, Bîrzan – O. Popescu, Markovic.

Universitatea Craiova II, a doua repriză: Păusescu – Vadasis, Piciu, C. Dobre, Olteanu – Enache, Trancă, Trașcă, Kim – Danciu, Pascu. Antrenor: Adrian Iencsi.



Unirea Bascov: Petrișor – Oroviceanu, Dumitrache, Ciocârlan, Constantin – Pișcanu, Iomandi, Casoni, Stancu – Târș, Ivan. Au mai intrat: Călinoiu, Bălan, Iordache, Dan, Udrea, Păun, Drăgănoaia. Antrenor: Adrian Dulcea.

Cartonașe galbene: Ivan ’30, Târș ’32, Udrea ’78.

Au arbitrat: Dan Buzărnescu – Daniela Constantinescu, Răzvan Tudor.





Adrian Iencsi: Încă nu suntem destul de maturi



„Satelitul” Universității Craiova a avut două reprize diametral opuse în jocul cu Unirea Bascov. Adrian Iencsi, antrenorul juveților, nu a fost mulțumit de randamentul elevilor săi din prima repriză și consideră că mai au de lucrat la capitolul maturizare.



„Am folosit din nou două echipe. Sunt supărat pentru prima repriză. Nu am avut atitudine, determinare, dorință și asta mă supără. Nu îmi plac rezultatele negative, am fost obișnuit să câștig. În repriza a doua, băieții și-au creat numeroase ocazii, pe care le-au tratat cu superficialitate. Am avut un joc util de pregătire, împotriva unei echipe agresive și pentru noi a fost un antrenament bun. Încă nu suntem destul de maturi, mai ales la faza de finalizare. Tratăm lucrurile cu superficialitate și pentru asta noi trebuie să muncim, să aducem îmbunătățiri în joc și să ne facem o mentalitate de învingător”, a declarat Adrian Iencsi pentru GdS.





AEK Atena, nucă grea pentru Universitatea Craiova





Universitatea Craiova s-a calificat în turul III preliminar al Ligii Europa, unde va da peste un adversar de calibru, AEK Atena. Adrian Iencsi consideră că oltenii au șansa lor de calificare și pariază pe o atmosferă electrizantă în jocul de pe „Ion Oblemenco”.

„Va fi o dublă foarte grea cu AEK Atena. O echipă bună, cu suporteri înfocați. Au în lot jucători valoroși, pe care s-au plătit zeci de milioane de euro, dar și Universitatea Craiova a progresat și cu siguranță va fi un meci interesant. De asta jucăm în cupele europene și ne dorim să ajungem cât mai departe, ca să putem juca cu echipe cât mai mari. Cred că va fi o atmosferă fantastică, pentru că suporterii ambelor echipe au cântecele lor și vor întreține atmosfera”, a spus Adrian Iencsi.