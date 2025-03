Baschet / SCMU Craiova a pierdut pentru prima dată cu Vâlcea în acest sezon

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a pierdut, duminică seară, întâlnirea cu CS Vâlcea, din Sala Traian. Gruparea din Bănie a cedat cu scorul de 82-71 în fieful echipei de pe locul trei din Liga Națională, la capătul unei partide disputate, cu multe puncte și faze plăcute ochiului. Meciul a contat pentru etapa a 24-a din LNBM.

Echipele oltenești s-au întâlnit, duminică, în Sala Traian, într-un meci mai mult decât interesant. Atât Vâlcea, cât și Craiova veneau după victorii frumoase și importante, iar moralul era unul excelent de ambele părți. De asemenea, la capitolul plus pentru alb-albaștri erau și rezultatele directe înregistrate în acest campionat (n.r. două victorii). Totuși, Vâlcea a fost până în prezent echipa mai bună în campionat, iar jocul a fost mai mult decât disputat. În primul sfert am avut foarte mult echilibru, dar și ceva puncte. Vâlcea a câștigat primul act cu 20-18 și a intrat cu un mic plus și în parțialul al doilea. Trupa lui Tudor Costescu nu a „capitulat“, ba chiar a și preluat conducerea. La vestiare s-a intrat cu un avantaj minim de partea Craiovei, scor 39-38.

Am căzut de tot pe final

Sfertul al treilea nu a reușit să aducă un dezechilibru pe tabelă, pentru că cele două combatante au jucat, așa cum deja ne obișnuiseră în prima repriză, de la egal la egal. De această dată, gazdele au avut un plus pe tabelă, iar înainte de ultimele 10 minute scorul era 56-54 pentru CS Vâlcea.

Startul ultimului sfert nu le-a fost deloc prielnic craiovenilor, care au încasat rapid șapte puncte și s-au văzut la trei lungimi distanță în spatele gazdelor. Costescu a calmat jocul imediat cu un timeout. De la 71-61, Craiova a reușit două coșuri consecutive și s-a mai apropiat de adversari. Finalul nu a fost cel dorit, pentru că Vâlcea, împinsă de la spate și de suporterii din tribune, a reușit să se desprindă decisiv și să-și adjudece o nouă victorie.

Cornelius Hudson a fost MVP-ul întâlnirii, terminând extrem de aproape de triple-double cu 23 de puncte, 13 recuperări și 8 pase decisive. Pentru SCM Craiova, Dimitrije Nikolic a semnat 17 puncte și 7 recuperări. DeVante Brooks a adăugat un double-double de 11 puncte și 11 recuperări.

În etapa următoare, SCMU Craiova revine acasă pentru un duel cu Steaua București.

