SCMU Craiova a câștigat, luni seară, un duel extrem de important în economia clasamentului cu SCM Timișoara, scor 85-78. Aceasta a fost cea de-a patra victorie consecutivă pentru alb-albaștri în campionat.

Imediat după finalul disputei din Bănie, Tudor Costescu, oficialul grupării craiovene, a oferit primele sale impresii legate de joc. Acesta a punctat faptul că victoria împotriva Timişoarei este extrem de importantă având în vedere că este o luptă directă la play-off între cele două formaţii.

„Play-off-ul se vede frumos în orice moment, dar acum noi am obţinut puncte importante, care ne dau un plus în faţa Timişoarei. Avem obiectiv play-off-ul, dar încă suntem departe. Nu am obţinut decât un mic avantaj momentan. Am pierdut în acest meci o bătălie sub panoul nostru, dar, pe de altă parte, am câştigat-o la panoul lor. Am avut multe puncte din şansa a doua, ceea ce înseamnă că e bine. Pe de altă parte evidenţiez faptul că am lăsat garda jos în momentele în care am controlat meciul şi i-am lăsat să se apropie în urma unor greşeli individuale. Avem în continuare accidentaţi şi implicit rotaţia este scurtă. Nu am reuşit să ţinem la acelaşi nivel intensitatea în joc şi de aceea victoria nu a fost la o diferenţă mai convingătoare.

Orice victorie e bine-venită

Nu fac calcule pentru adversari, mă uit doar la noi. Ne-ar mai trebui cam două victorii pentru a fi siguri de play-off şi chiar nu contează împotriva cărui adversar le-am obţine. Dacă le vom obţine împotriva unor contracandidate pentru accederea în Top 8, cu atât mai mult sunt bune victoriile. Dar, dacă vom câştiga, de exemplu, acasă cu Oradea, m-aş bucura la fel de mult. Urmează pentru noi Vâlcea, o echipă puternică, surprinzătoare, atletică, cu rezultate bune în ultima vreme. Joacă acasă cu o sală plină şi cu multă energie, însă avem şi noi un atu moral: i-am învins de două ori în acest sezon. Am avut evoluţii bune împotriva lor şi mergem acolo, evident, să câştigăm“, a declarat Tudor Costescu.

