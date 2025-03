Baschet / România întâlnește două adversare incomode în drumul spre Cupa Mondială

Ungaria și Macedonia de Nord sunt adversarele României, în Grupa B din a doua fază a precalificărilor europene pentru Cupa Mondială FIBA la baschet masculin din 2027, potrivit tragerii la sorți efectuate vineri la Mies (Elveția).

Tricolorii vor debuta pe 2 august, în deplasare, cu Macedonia de Nord, apoi vor juca acasă cu Ungaria, pe 6 august, și cu Macedonia de Nord, pe 13 august, ultimul meci fiind în deplasare cu Ungaria, pe 16 august.

„Am câștigat un pariu (n.r. – râde). Pe grupul nostru de WhatsApp am scris că vom cădea cu Ungaria și Macedonia de Nord. Acum, lăsând gluma la o parte, consider că toate grupele ar fi fost la fel de dificile, cu adversari la fel de valoroși. Îmi doresc foarte mult ca noi să jucăm un baschet de calitate, să continuăm implementarea ideilor și noțiunilor pe care le-am antrenat și în meciurile precedente și, firește, să ne calificăm în faza următoare. Consider că acest lucru este realizabil, dacă vom munci la fel de serios ca până acum“, a declarat selecționerul Mihai Silvășan, pentru site-ul Federației Române de Baschet.

Primele două formații clasate în fiecare grupă din această fază vor avansa în runda principală a calificărilor pentru Cupa Mondială FIBA 2027.

