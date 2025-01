Baschet / SCMU Craiova vrea să-și mulțumească fanii după duelul cu Sibiu

SCMU Craiova și CSU Sibiu își dau întâlnire vineri seară, de la ora 19.45, în Bănie, într-un meci din cadrul etapei a 18-a din LNBM. Oltenii au mare nevoie de victorie pentru a se menține în lupta pentru play-off și pot profita în această rundă de situația deloc bună din tabăra sibiană.

Alb-albaștrii vin după victoria mai mult decât convingătoare de pe terenul lui Dinamo (87-67), iar bilanțul a ajuns la 8 victorii și 9 înfrângeri. Sibiul are trei eșecuri consecutive în campionat în noul an. Ardelenii au pierdut ultima partidă cu scorul de 88-73, pe teren propriu, jucat în compania celor de la Tg. Mureș.

În confruntarea din tur, CSU Sibiu a avut câștig de cauză, obținând o victorie clară, scor 80-67.

Tudor Costescu: „Nu suntem favoriți!“

Chiar dacă pe hârtie este favorită, Tudor Costescu, antrenorul Craiovei, consideră că victoria nu este asigurată în niciun caz dinainte.

„Noi nu suntem încă favoriți în nicio partidă. Sibiul este o echipă de tradiție din România și va veni montată la Craiova. Am avut o săptămână mai bună de pregătire și sper ca venirea lui Dimitrije (n.r. Nikolić) ne va aduce plus valoare. Venirea lui este benefică, este obișnuit cu Craiova, cu oamenii de aici, și nu mai are nevoie de acomodare”, a declarat Tudor Costescu.

