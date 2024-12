SCMU Craiova a câştigat in extremis duelul cu Dinamo, din Cupa României, scor 78-77 şi a avansat, astfel, în faza sferturilor de finală.

La finalul disputei din Bănie, una care a avut nevoie de prelungiri pentru a-şi stabili învingătoarea, tehnicianul Craiovei, Tudor Costescu, a oferit primele impresii legate de joc. Acesta s-a arătat mulţumit de rezultatul final, dar nu şi de evoluţia băieţilor săi, evidenţiind, totodată, numărul mare de jocuri pe care îl dispută echipa într-un timp foarte scurt.

„Mulţumim, în primul rând, pentru felicitări, dar băieţii nu le merită. Am avut, în ultima vreme, foarte multe meciuri de campionat şi evoluţia de azi este, pe undeva, explicabilă. Presiunea a fost foarte mare. Mi-aş fi dorit ca meciul să fie mai uşor. Am avut ocazia asta, să ne desprindem decisiv la un moment dat, dar, din păcate, am ratat multe mingi destul de uşoare. Aşa am ajuns în situaţia de a juca 45 de minute. Mă bucur că am câştigat şi că vom continua în Cupă. Dinamo are o echipă bună şi, în mod evident, veniseră aici ca să obţină calificarea.

Nu ştiu daca este doar meritul meu pentru toate rezultatele obţinute. Băieţii joacă, nu eu. Momentan, ăsta ne este nivelul de joc. Eu zic că ne putem îmbunătăţii nivelul de joc, dar va lua ceva timp asta. După cum se prezintă jucătorii la antrenamente, am mare încredere că putem creşte în valoare. Urmează pentru noi o deplasare grea. Oradea joacă de departe cel mai bun baschet din campionat în aceste momente. Vor evolua acasă duminică, iar noi suntem destul de uzaţi după acest duel. În plus, avem de făcut şi un drum lung până acolo, unul obositor. Sper să apucăm să-i recuperăm bine pe băieţi până la acel moment. Mă bazez pe intensitatea lor şi pe dorinţa de a evolua în continuare. Vreau să văd un baschet mai bun mai presus de un rezultat“, a spus Tudor Costescu.

CSU Oradea – SCMU Craiova se va disputa duminică, de la ora 18.00.

