Baschetul se pregăteşte uşor-uşor de startul noului sezon competiţional, iar echipele angrenate în LNBM şi-au încheiat de conturat, în mare parte, loturile. SCMU Craiova are pretenţii în acest an şi speră să facă uitată prestaţia din sezonul 2023/2024, când a evoluat în play-out-ul competiţiei.

Imediat după finele campionatului, marea majoritate a baschetbaliştilor, inclusiv tehnicianul Panaziotis Yiannaras au părăsit clubul. Din acest motiv, oficialii din Bănie au fost nevoiţi să se mişte convingător pe piaţa transferurilor şi să aducă un nucleu puternic de jucători. Acest lucru s-a şi întâmplat, iar nu mai puţin de 9 baschetbalişti au ajuns la Craiova. Totodată, clubul alb-albastru a semnat un parteneriat şi cu un nou antrenor, Javier Carrasco.

Născut pe 15 noiembrie 1978, tehnicianul Craiovei a fost parte a staff-ului tehnic al formației Betis Sevilla în perioada 2010 – 2023 și a colaborat cu antrenori ca Joan Plaza, Aitor Garcia Reneses sau Zan Tabak. A îndeplinit rolul de “principal” interimar în perioada 2014-2015 și 2017-2018. Sezonul 2023-2024 l-a început ca antrenor principal la Betis, dar din a doua jumătate a sezonului a mers în Grecia, la Kolossos Rhodes, pentru a lucra alături de Curro Segura, din postura de antrenor secund.

Mai jos vă vom prezenta lotul pentru noul sezon al Ligii Naţionale de Baschet Masculin, ediţia 2024/2024.

Jucători români:

David Vida

Vida măsoară 1.98 metri și este un jucător de poziția 3. În sezonul precedent, David Vida a jucat 30 de partide în campionat, fără prea multe minute. El a avut cca. 1.6 puncte și 1.1 puncte pe meci. Jucător de Echipa Națională a României, Vida are un titlu câștigat cu U BT Cluj-Napoca (2020-2021);

Octavian Ilie

Oltean din Târgu Jiu, născut pe 5 iulie 2003 și cu o înălțime de 1.88 m, Ilie a debutat la doar 14 ani în Liga Națională de Baschet Masculin. Evoluează pe pozițiile 1 și 2 în teren. Selecționat la nivelul Echipei Naționale de Juniori a României, noul jucător al SCM Universitatea Craiova a jucat în cariera sa pentru Știința București, Dinamo București, CSM Târgu Jiu și Laguna Sharks București;

Şerban Puşcaşu

Se află în lotul alb-albastru pentru al doilea an consecutiv. Este un tânăr de perspectivă, măsoară 2.02 m și evoluează pe poziția 4;

Filip Lucaci

Tânărul jucător al Craiovei are 17 ani, 1.80 cm şi evoluează pe postul de fundaş. El face parte din loturile naţionale de juniori ale României;

Marcu Badiu

Marcu Badiu are 23 de ani, măsoară 1.92 m și evoluează pe poziția 2 (shooting guard). În sezonul precedent a avut medii de 5.2 puncte, 1.6 recuperări și 1.3 pase decisive. Badiu a mai jucat în cariera sa pentru Dinamo București, CSO Voluntari și Rapid, iar începuturile sale în baschet au avut loc în Turcia. Este jucător de Echipa Națională a României;

Giordan Watson

A jucat 21 de partide în sezonul 2023/2024 pentru SCMU Craiova și a avut medii statistice de 5.9 puncte, 4.2 pase decisive și 1.4 recuperări. În sezonul precedent el a revenit după o accidentare gravă la gleznă, care l-a ținut departe de parchet pentru 270 de zile. Are o carieră bogată, iar în România a mai jucat pentru U BT Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea și Energia Rovinari. În străinătate a evoluat la Eisbaren Bremerhaven, Giants Noerdlingen, Njardvik, Grindavik, Karhu Kauhajoki, Usak Sportif și Le Mans Sarthe Basket.

Jucători străini:

Rodney Howard

La prima experiență în Europa, Howard a jucat până acum în campionatele colegiilor din Statele Unite ale Americii. Ultima sa formație a fost Western Kentucky Hilltoppers. De asemenea, a mai trecut pe la Georgia Tech Yellow Jackets și Georgia Bulldogs. Măsoară 2,10 m și evoluează pe poziția 5 (pivot). Îi urăm mult succes în Cetatea Băniei!

Devante Brooks

Este absolvent al Universității Southern Arkansas, pentru care a bifat 138 de apariții de-a lungul a cinci sezoane. Născut pe 18 noiembrie 1997, măsurând 1.98m, Devante evoluează pe poziția de power forward. Ultima sa experiență a fost în Finlanda, acolo unde a jucat pentru Bisons Loimaa, bifând o medie de 16,4 puncte și 10,2 recuperări. Anterior, el mai evoluase și pentru BBC Nyion (Elveția).

Walter Cabral

Născut pe 25 septembrie 1995, Walter este un show-man sub panou. A evoluat ultima dată la Södertälje BBK, fiind desemnat cel mai bun ‘power forward’ din campionatul Suediei, dar și cel mai bun jucător străin din competiție. Are o medie de 15,3 puncte și 10.9 recuperări. Măsoară 2,01 m. În cariera sa a mai jucat pentru CD Estela, CB Zamora, Real Canoe, Eurocolegio Casvi și Fuenlabrada. Are selecții la naționala din Guinea Ecuatorială, dar are și cetățenie spaniolă.

Samajae Jones

Are 1.83 metri și a evoluat ultima oară în Macedonia de Nord, la formația KK Feniks. Născut pe 15 septembrie 1996, în Wichita, jucătorul american evoluează pe poziția de „shooting guard”. În cariera sa din Statele Unite ale Americii, acesta a trecut pe la Wichita State Shockers (NCAA), apoi, noul nostru baschetbalist a jucat în Europa la Rashi Tbilisi (Georgia), PVSK-Veolia (Ungaria), Apollon Patras (Grecia) şi Spartak Pleven (Bulgaria). În ultimul sezon, Samajae a avut o medie de 14 puncte per joc.

Austin Crowley

Baschetbalistul american vine direct din NCAA, fiind la prima experiență în Europa. A evoluat pentru Ole Miss Rebels și pentru Southern Miss Golden Eagles, având o medie de 16 puncte, 4.4 recuperări și 3.3 pase decisive per meci. Are 23 de ani și măsoară 1.96 m.

Daniel Dolenc

Şi-a început cariera în țara natală, la Kouvot. Cea mai lungă perioadă a petrecut-o la BC Nokia, cinci sezoane, după care a mai jucat la Allianz Swans Gudmunden, Karhu Basket și Basket-Delamode. Noul nostru pivot este jucător la echipa națională a Finlandei, are 31 de ani și măsoară 2,04 m. Ultima dată a evoluat pentru M Basket-Delamode, în campionatul Lituaniei, dar are o vastă experiență și în competițiile din Austria și Finlanda. De asemenea, Daniel a jucat și în FIBA Europe Cup cu echipa Kauhajoki (2022).

