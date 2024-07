Baschet / Denis Bădălău şi Dragoș Lungu, în extaz după marele triumf de la EURO

România a câștigat Campionatul European U20 Divizia B desfășurat la Pitești, după o finală senzaţională cu Ucraina. Denis Bădălău a fost inclus în echipa ideală a turneului. Dragoș Lungu, alt component al echipei noastre, a fost numit drept MVP la finalul competiţiei.

Denis Bădălău a reușit 22 de puncte, 6 recuperări și o pasă decisivă în finală. Turneul l-a încheiat cu 15.9 puncte, 5.6 recuperări și 1.4 pase decisive.

„Mă bucur că după foarte multă vreme reuşim să scriem iar istorie cu generaţia U20. Mă bucur din tot sufletul că am reuşit să câştigăm acest Campionat European şi că, într-un timp atât de scurt, am devenit o echipă care poate să demonstreze adevărata valoare a României. Cel mai greu meci a fost cel cu Finlanda. A fost o semifinală foarte strânsă, una în care am revenit de la un deficit de -10 puncte. Acolo am dat dovadă, din nou, că suntem o adevărată echipă. Pot spune că şi primul meci de la acest European, cel cu Estonia, a fost foarte greu. Cu siguranţă generaţia 2005/2006 este una foarte frumoasă, puternică, unită. Sunt convins că anul viitor, când vom merge să jucăm în Divizia A, ne vom lupta cu toate echipele cot la cot. Vom juca la victorie indiferent de adversar“, a punctat Denis Bădălău.

Dragoș Lungu, declarat MVP

Dragoș Lungu a înregistrat un double-double în finala cu Ucraina, 10 puncte și 10 recuperări, plus 4 pase decisive și 2 intercepții. Per total în turneu, Lungu a avut medii statistice de 16.3 puncte, 7.9 recuperări, 2.6 pase decisive și 1.9 intercepții.

„Este un moment special pentru mine. Nu am mai simţit asemenea emoţii de foarte mult timp şi mă bucur că am putut să le simt aici, la echipa naţională“, a punctat şi Dragoş Lungu.

