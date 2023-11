Baschet / SCMU Craiova – Tg. Mureş, duel echilibrat în Bănie

După aproape două săptămâni de pauză, baschetbaliştii de la SCMU Craiova revin pe parchet, în faţa propriilor spectatori. Formaţia din Bănie va juca vineri, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă, cu Tg. Mureş, una dintre echipele incomode din Liga Naţională. Partida va conta pentru etapa a 8-a din LNBM.

Alb-albaştrii se află într-o situaţie cu adevărat complicată în acest start de sezon, dar nu „fatală“. Cu trei meciuri amânate şi trei înfrângeri înregistrate până în prezent, SCMU se află pe ultimul loc în grupa B, dar speră să pună capăt seriei nefaste în acest weekend. În tabăra mureşeană lucrurile stau mult mai bine. Cele trei victorii şi trei înfrângeri din acest campionat fac ca Tg. Mureş să se claseze pe locul al 5-lea, cu 9 puncte.

Stepanovski: „Trebuie să fim focusaţi 40 de minute“

Înaintea disputei de vineri, Vitaly Stepanovski, tehnicianul Craiovei a punctat faptul că elevii săi sunt obligaţi să evolueze la nivel maxim 40 de minute, nu mai puţin, aşa cum s-a mai întâmplat în jocurile precedente.

„Aş vrea să vorbesc de Craiova, de echipa noastră. În celelalte trei meciuri nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor timp de 40 de minute, cât durează un meci. Pe final am făcut gafe incredibile şi am pierdut de fiecare dată. Acum, trebuie să controlăm noi jocul, să fim focusaţi 40 de minute, nu mai puţin. Mureşul are o echipă cu experienţă, cu o medie de înălţime destul de mare, deci pot avea un avantaj. Trebuie să fim pregătiţi pentru o apărare în zonă, să facem o tranziţie bună în defensivă şi să fim în permanenţă la conducerea jocului.

Nu este uşor să pierzi primele trei meciuri ale sezonului, mai ales cum am făcut-o noi, în ultimele secunde. Totuşi, jucătorii sunt profesionişti, au înţeles cum stă situaţia şi muncesc din greu pentru a fi pregătiţi şi din punct de vedere fizic, cât şi mental“, a declarat Vitaly Stepanovski.

