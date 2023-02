Stepanovski, după eliminarea din Cupă: „Important este să tragi concluziile bune!“

SCMU Craiova a pierdut duelul cu UBT Cluj, din semifinalele Cupei României, scor 88-64 iar la finalul partidei antrenorul grupării oltene a oferit primele impresii. Acesta a ţinut să-şi felicite adversara şi a explicat, pe scurt, tactica pe care o adoptase echipa sa pentru acest duel.

„În primul rând, doresc să felicit echipa din Cluj. Sunt o formație mare, au mulți jucători foarte buni și e greu de jucat cu ei. Așa cum am spus anterior, dacă vrem să îi învingem pe cei din Cluj, trebuie să reducem toate greșelile. Nu pot să uit ultimele 25 de secunde din primul sfert, când eram la -3, aveam mingea și am făcut două greșeli prostești, iar ei au marcat două coșuri, distanțându-se la +8. Imediat le-a crescut încrederea în forțele proprii, au început bine sfertul al doilea și e foarte dificil să mai ajungi o astfel de echipă, când e o diferență de 12-15 puncte. Când se află în avantaj, ei joacă mereu foarte bine și acum au înscris câteva aruncări importante.

Noi am încercat să îi prindem din urmă, să ajungem la -10, dar am ratat câteva aruncări. Ok, acesta a fost meciul, le urez noroc, iar noi trebuie să ne odihnim, să ne recuperăm, pentru că avem mulți jucători cu accidentări minore. Mijovic nu a jucat pentru că a simțit o durere în genunchi și asta a fost o problemă pentru că nu am avut la fel de multă talie. Urmează pauza dedicată acțiunilor echipelor naționale, iar pentru noi această pauză este foarte importantă. Trebuie să ne recuperăm și să pregătim următoarea fază a sezonului. Evident, a fost o experiență foarte bună. Fiecare joc este o experiență. Important, după astfel de meciuri, este să tragi concluziile bune“, a declarat Vitaly Stepanovski, citat de Baschet.ro.

Palmi: „Suntem dezamăgiți, dar ne focusăm pe campionat acum“

De asemenea, câteva cuvinte despre experienţa în Cupă a avut şi Topias Palmi,

„Am avut un plan de joc ușor diferit față de restul partidelor. Având în vedere și nivelul Clujului, a trebuit să schimbăm unele lucruri. Nu asta ne-a făcut să pierdem însă. N-am jucat îndeajuns de fizic și de asta doare puțin mai mult. Toți știm că puteam să jucăm mai bine. Mereu este o experiență utilă să joci împotriva unui adversar foarte puternic. Obiectivul nostru a fost să prindem finala și să încercăm să câștigăm Cupa României. Nu ne-a ieșit și suntem dezamăgiți, dar, jucând împotriva unui adversar de calibrul Clujului, care e o echipă de EuroCup, e o experiență utilă.

Ne focusăm pe campionat acum. Țintim clasarea pe un loc de play-off, apoi să ajungem cât de departe putem. Nu suntem mulțumiți de clasarea actuală din campionat. Acum vine o pauză, ne putem antrena mai bine și mai atent, așa că sigur o să fim într-un moment mai bun pentru următoarea parte a sezonului. Ne dorim să câștigăm toate meciurile rămase din Top 10“, a punctat şi Topias Palmi.

