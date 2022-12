Vitaly Stepanovski: „Defensiv nu ne-am făcut treaba, dar ultimul sfert a fost bun“

SCMU Craiova a trecut de Tg. Jiu după un sfert patru foarte bun, dar antrenorul Vitaly Stepanovski nu a fost deloc mulţumit de prestaţia elevilor săi, în special în primele trei acte. Acesta a vorbit, totodată, şi despre duelul de la mijlocul săptămânii cu Rapid, dar şi despre grupa de foc din FIBA Europe Cup.

„A fost un meci complicat, asta pentru că nu am jucat un baschet de calitate un timp îndelungat. Din punct de vedere defensiv nu ne-am făcut treaba, am greşit multe mingi, turnovers-uri au fost grămadă, dar ultimul sfert ne-a salvat. Am pus mai multă pasiune şi concentrare pe fiecare fază, iar la final scorul a fost destul de mare între noi şi ei. Pare că am avut un meci uşor după diferenţa de pe tabelă, dar nu a fost deloc aşa. Am lăsat pe parchet multă energie. Urmează Rapid, toată lumea ştie că are o echipă tare şi, ca de fiecare dată, noi mergem acolo să dăm totul pe teren.

Nu este uşor să jucăm din trei în trei zile, dar ne-am asumat asta şi contează foarte mult cum ne recuperăm după fiecare joc. Suntem în Top 16 în Fiba Europe Cup, deja este un alt nivel, toate echipele sunt tari. Cholet e o echipă foarte puternică și bună. Sunt unul din liderii din Pro A, liga franceză. De asemenea, Porto este foarte bună, e pe locul 2 în Portugalia și au jucători buni. Nu în ultimul rând și formația din Germania este de top. Nu vom avea meciuri ușoare și este important să începem bine cu Porto, pe teren propriu. Trebuie să avem energie și concentrare“, a declarat Vitaly Stepanovski.

Alexandru Vlad: „Nu trebuie să lăsăm clasamentul să ne păcălească“

Alexandru Vlad, jucătorul Craiovei, consideră că toate meciurile din LNBM vor fi strânse şi că nu trebuie subestimată nicio formaţie, indiferent de locul din clasament.

„A fost un meci destul de strâns, cu o echipă care, chiar dacă nu are un bilanț pozitiv, joacă un baschet destul de bun. S-a văzut în acest meci că ne-au pus destule probleme. Drept dovadă, de-abia în sfertul patru am putut să ne distanțăm un pic și să fim mai siguri pe noi, cu un avantaj de 8, 9 puncte. În rest, tot meciul au fost acolo și trebuie să fim pregătiți pentru acest tip de joc. Așa sunt echipele din Liga Națională, fiecare partidă va fi strânsă și trebuie să fim gata. Nu trebuie să lăsăm clasamentul să ne păcălească“, a punctat şi Alexandru Vlad.

Citeşte şi: Dimitrije Nikolic, prestaţie fantastică în SCMU Craiova – Tg. Jiu