Vitaly Stepanovski: „Treptat devenim din ce în ce mai buni“

SCMU Craiova a bifat cea de-a patra victorie în grupa H a FIBA Europe Cup, 74-60 pe terenul Voluntariului şi astfel şi-a asigurat calificarea în primele 16 echipe din competiţie.

La finalul duelului de la Ploieşti, Vitaly Stepanovski şi Shawns Hopkins au oferit primele impresii legate de partidă.

„Am jucat excelent pe fază defensivă. Doar aşa poţi să câştigi un meci important împotriva unei echipe tari, precum Voluntari. Am pregătit special acest meci, ştiam că va fi dificil. Am avut o evoluţie bună, în unele momente ne-am bâlbâit, dar important este că am câştigat şi că devenim, treptat, din ce în ce mai buni. Am jucat până la capăt, dar cu o scurtă pauză în care ne-am deconcentrat, în sfertul al patrulea. Am făcut câteva gafe stupide şi le-am dat mingea cu uşurinţă, dar ne-am revenit rapid, am tras bine de la distanţă şi am câştigat. Vom juca la victorie toate meciurile, până la finalul grupei. Nu contează că e vorba de un amical sau de un joc fără miză, mereu pregătesc echipa pentru victorie. Aşa se creşte o mentalitate sănătoasă în baschet, nu să te laşi pe o ureche în momentele mai facile“, a declarat Vitaly Stepanovski, pentru Metropola Tv.

Hopkins: „Am avut o apărare solidă!“

„Am pregătit bine acest meci, pentru că cel din tur nu a ieşit aşa cum ne doream. Am jucat ce trebuia de această dată, am avut o apărare solidă şi am făcut extrem de puţine greşeli. De obicei noi facem un sfert trei bun, intrăm motivaţi de la cabine, iar de această dată am făcut unul decent, ceea ce ne-a ajutat să ne asigurăm victoria“, a spus şi Shawn Hopkins.

Pentru SCMU Craiova va urma, în grupa H, duelul cu germanii de la Crailsheim Merlins, pe 23 noiembrie. Până atunci, alb-albaștrii vor mai avea de disputat două partide în campionatul intern.

