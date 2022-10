SCMU Craiova – Norrkoping, duel european spectaculos în Bănie

Baschetbaliştii de la SCMU Craiova se află la puţine ore distanţă de cel de-al treilea meci consecutiv în grupele FIBA Europe Cup. Formaţia pregătită de Vitaly Stepanovski va primi miercuri vizita lui Norkkoping, una dintre echipele tari din Suedia. Partida este programată la ora 19.00, în Sala Polivalentă, iar interesul publicului craiovean pentru acest joc este deja crescut.

În primele două runde din serie, SCMU Craiova a bifat victorii, 70-61 cu CSO Voluntari şi 73-60 în Germania, cu Merlins Crailsheim. Cu o victorie miercuri seară, gruparea din Bănie ar deveni principala favorită la calificarea în faza următoare a competiţiei.

„Tot ce facem la echipă este pentru suporterii noştri“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Vitaly Stepanovski şi căpitanul Bogdan Ţîbîrnă au vorbit despre importanţa duelului de la mijlocul săptămânii. De asemenea, cei doi au explicat ce nu a mers în deplasarea de la Piteşti, din weekend-ul trecut, care sunt factorii ce duc la această inconstanţă în joc şi au adus câteva vorbe măgulitoare la adresa fanilor.

„Este un meci foarte important pentru noi, mai ales că avem, până în momentul de faţă, două victorii. Am jucat la Piteşti în campionat, am pierdut, dar miercuri jucăm la noi, trebuie să ne apărăm casa şi să câştigăm şi al treilea duel european din grupe. Avem destui jucători în lot pentru a face faţă în toate competiţiile în care suntem angrenaţi. Singura problemă este că nu avem timp suficient la dispoziţie pentru a ne antrena. Înaintea fiecărui joc ne întâlnim o dată sau de două ori. Nu are cum să nu fie greu să facem faţă. Sperăm să ne punem pe picioare din ce în ce mai bine în următoarea perioadă.

Cu siguranţă startul nostru de campionat a fost foarte greu, având în vedere oponentele pe care le-am avut. S-a văzut că Argeş a fost echipa mai proaspătă, a avut mai mult timp la dispoziţie să se antreneze pentru acest meci. Pe final am fost aproape să-i prindem din urmă, dar, din păcate, nu ne-a ieşit.

Cei de la Norrkoping au multă experienţă europeană, iar ăsta este un atu. Noi va trebui să ne concentrăm, să jucăm cel mai bun baschet al nostru şi să fim atenţi la aruncările lor de la distanţă. Cu o victorie ne apropiem de acel obiectiv, dar drumul este lung şi ne vom gândi abia după jocul cu Norrkoping. Suporterii sunt foarte importanţi pentru noi şi este clar că îmi doresc să avem la fiecare meci tribunele pline, nu doar când jucăm în FIBA. Orice facem la echipă o facem pentru suporterii noştri“, a declarat Vitaly Stepanovski.

Ţîbîrnă: „Jucăm în faţa fanilor, iar acest lucru este un atu“

„Avem în faţă un meci mai mult decât important, pe care, dacă îl vom câştiga, şansele de calificare vor creşte considerabil. Jucăm acasă, în faţa fanilor noştri, iar acest lucru trebuie să fie un atu pentru noi. Venim după meciul de la Piteşti, unul nu prea reuşit. Timpul de pregătire este scurt, însă asta nu e o scuză. La meciul cu Argeş am intrat cu o încredere mare. În mintea noastră a intervenit, probabil, o relaxare, aşteptând ca ei să ne ofere nouă ceva pe gratis. Nu a fost deloc aşa. Toţi adversarii din România vor fi motivaţi să ne bată, mai ales pentru că rezultatele noastre din Europa sunt foarte bune. Trebuie să muncim pentru fiecare victorie, pentru că avem obiective importante de realizat pe toate fronturile.

Am jucat în Germania cu o sală plină şi cu o atmosferă senzaţională, la Piteşti a fost aproape plin, deci nu ne deranjează când suntem sub presiune. Am făcut multe gafe în ultimul meci şi vrem să schimbăm ceva în mentalitatea noastră. Nu căutăm scuze, ştim în ce ne-am băgat, ne-am dorit să jucăm în Europa, deci nu avem scuze pentru nimic. Până la ora meciului vom studia perfect adversarul şi vom fi pregătiţi de orice. Aşa cum a însemnat calificarea în această fază a competiţiei, la fel va conta şi dacă vom avansa din grupă. Vrem să ajungem cât de departe posibil. Vom face totul pentru a obţine această calificare“, a punctat şi căpitanul Craiovei, Bogdan Ţîbîrnă.

Citeşte şi: Spectacol garantat în Bănie! SCMU Craiova primeşte miercuri vizita lui Norrkoping