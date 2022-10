Căpitanul echipei masculine de baschet SCM Universitatea Craiova, Bogdan Țîbîrnă, a fost prezent la deschiderea anului universitar. În cadrul unui interviu, Țîbîrnă a vorbit despre calificarea în grupele Europe Cup și despre ce înseamnă această performanță istorică.

„A fost destul de greu totul în Lituania, dar ne bucurăm că totul s-a terminat cu această calificare meritată, zic eu, pentru echipă şi acest oraş. La primul meci am avut timp mai mult la dispoziţie să ne pregătim, să studiem adversarul, însă după am jucat din scurt, a doua zi, nu ştiam prea multe despre ei. Am jucat ca o echipă, ne-am concentrat, iar nivelul apărării şi-a spus cuvântul.

Această calificare înseamnă mult. De când sunt aici am reuşit să bifăm câte o performanţă. Anul trecut am ajuns în Finala Cupei, pe care nu am putut, din păcate, să o şi câştigăm. Acum suntem aici şi pot spune că ne creştem nivelul de la sezon la sezon. Sper să ne luăm revanşa cu Voluntari, pentru că ne-au cam învins în ultimul timp. Noi vom da totul, iar băieţii vor fi montaţi la ora meciului“, a declarat Bogdan Ţîbîrnă, căpitanul Craiovei.

„Sunt mândru de băieți!“

Shawn Hopkins, liderul alb-albaștrilor în cadrul turneului preliminar din Lituania, a acordat un interviu pentru pagina de Facebook SCM Craiova în care a vorbit despre perioada recentă și ce sentimente l-au trecut în urma calificării:

„Mulțumim pentru felicitări. A fost un turneu plin de evenimente. Nu pot să spun că ne-am dus fără așteptări, dar am muncit foarte mult în vară, așa cum am spus și în alt interviu. Am avut și noroc, am muncit din greu pentru tot ce s-a realizat. A fost o combinație între aceste două elemente. Am luat ce am meritat. Ne-am meritat locul. E un lucru măreț pentru echipă, pentru organizatori, pentru fiecare jucător luat în parte. Sunt mândru de băieți pentru ce am realizat și sunt nerăbdător pentru ce va urma în campionatul intern și în FIBA Europe Cup. Sunt foarte fericit. Staff-ul tehnic a făcut lucruri uimitoare pentru aceste meciuri”, a spus Shawn Hopkins.

Hopkins, viitorul MVP al turneului de calificări?

Hopkins a adunat medii de 16.3 puncte (52.4% de la distanță), 3.3 recuperări, 1.7 intercepții și 1.3 pase decisive, cifre cu care a fost nominalizat alături de alți cinci baschetbaliști pentru titlul de MVP al preliminariilor, printre aceștia aflându-se un nume cunoscut trecut prin LNBM, Anthony Hickey.

„Da, există o șansă pentru a fi ales MVP-ul turneului de calificări. Dacă veți urmări rezumatul fazelor mele, veți vedea că băieții m-au ajutat să ajung aici, mi-au creat șanse. Eu am pus doar mingea în coș. Mulțumirile merg către coechipieri și sistemul de joc”, a adăugat Hopkins.

La final, el a adăugat și ce așteptări are de la faza grupelor și cum vedere adversarii:

„Adversarii sunt foarte buni în faza grupelor. Vom juca într-un competiție puternică. Sper să văd un nivel și mai ridicat acum. Fiecare meci va fi impresionant. Este foarte frumos că putem evolua în această competiție și putem vedea la ce nivel suntem”, a încheiat jucătorul Craiovei.

SCMU Craiova va debuta pe teren propriu în grupele FIBA Europe Cup în duelul românesc cu CSO Voluntari, din data de 12 octombrie.

