Turneul de calificare pentru grupele FIBA Europe Cup se va juca în Lituania

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova va evolua pentru prima dată în istorie într-o cupă europeană sub egida FIBA, mai exact în FIBA Europe Cup. Preliminariile se vor juca sub forma unor turnee, iar cel în care am fost repartizați va fi găzduit de BC Cbet Jonava, în Lituania. Acesta se va desfășura în perioada 27-30 septembrie.

Prima adversară va fi chiar formaţia organizatoare, BC Cbet Jonava. În cazul unei victorii, vom da în turul următor peste austriecii de la Kapfenberg Bulls. Finala ar avea loc contra uneia dintre următoarele formații: Sigal Prishtina, KK Cedevita Junior sau BC Kalev/Cramo.

