Stepanovski: „Totul este pregătit pentru cea mai importantă parte a sezonului!“

SCMU Craiova întâlneşte FC Argeş astăzi, în play-off-ul LNBM, în deplasare, iar unicul gând al jucătorilor şi al tehnicianului Stepanovski este la victorie. Vitaly a declarat că totul este pregătit pentru primul meci al acestei întâlniri din sferturi.

„Pitești este o echipă foarte bună, cu experiență. Trebuie să rămânem concentrați, atât în defensivă, cât și în ofensivă pe tot parcursul meciului. Să respectăm tot ce am pregătit pentru acest duel. Dacă reducem din greșelile pe care le facem, cred că avem o șansă să îi învingem și să jucăm acasă cu o victorie deja obținută. Toate echipele din play-off sunt foarte bune, cele mai bune din campionat.

Atmosfera este bună și totul este pregătit pentru cea mai importantă parte a sezonului. Luăm fiecare meci în parte. Nu o să spunem acum că avem planuri mărețe, dar ne vom gândi de la meci la meci și vom da totul. Vom da totul pentru un rezultat pozitiv în partida cu FC Argeș”, a declarat Vitaly Stepanovski.

Vîrnă: „Am pus accentul pe defensivă!“

Radu Vîrnă va fi unul dintre jucătorii de bază ai Craiovei la meciul cu FC Argeş, având în vedere că Franklin este indisponibil. Acesta a punctat faptul că echipa s-a pregătit excelent şi că se doreşte victoria la Piteşti în această seară.

„Va fi un meci echilibrat, asta este clar. Noi ne-am pregătit cât s-a putut de bine şi am pus accentul pe defensivă. Suntem cu gândul doar la victorie şi sperăm să ne întoarcem cu prima şansă de la Piteşti. Chiar dacă am pierdut ultimele dueluri, nu consider că am făcut meciuri slabe. La Cluj am cedat în overtime, în timp ce cu Dinamo, să fim sinceri, nu prea ne-a fost gândul la acel joc, mai ales că nu avea nicio miză pentru noi. Am jucat mai relaxaţi şi am repetat anumite scheme, pe care să le punem în practică mult mai bine în play-off“, a spus şi Radu Vîrnă.

