Baschetbaliştii lui Stepanovski vor revanşa cu Voluntari

Echipa masculină de baschet a Craiovei are toate motivele să lupte pentru victorie vineri seară, în Polivalentă. Trupa lui Vitaly Stepanovski va primi vizita celor de la CSO Voluntari, de la ora 20.00, iar aceasta este oportunitatea perfectă să se revanşeze pentru eşecul din finala Cupei României. Partida va conta pentru etapa a 29-a din Liga Naţională.

Voluntari este una dintre echipele tari ale campionatului, înregistrând în 28 de etape doar cinci înfrângeri. De partea cealaltă, SCMU este a şasea în clasament, cu 42 de puncte (16 victorii şi 10 eşecuri), iar clasarea în top 4, aşa cum îşi propuseseră la startul sezonului, este imposibilă. De menţionat că gruparea olteană mai are nevoie de un singur succes pentru a fi sigură de prezenţa în play-off-ul Ligii.

Stepanovski: „Trebuie să nu mai facem greşeli prosteşti“

Chiar dacă noul director tehnic al Craiovei nu se afla pe bancă la momentul finalei din Cupă, acesta a mărturisit într-o conferinţă de presă că victoria este singurul său gând în disputa cu Voluntari. Totodată, Stepanovski a vorbit şi despre nereuşita de la Oradea şi ce nu a funcţionat în cadrul echipei.

„Urmează două meciuri importante şi, mai ales că jucăm acasă, trebuie să fim la un nivel înalt. Jucăm împotriva unei echipe tari, care se află pe locul al doilea, cu doar cinci înfrângeri, aşa că nu avem prea multe de spus despre ei. Trebuie să jucăm ceea ce am pregătit, să nu mai facem greşeli prosteşti atât în defensivă, cât şi în ofensivă.

Cu Oradea am făcut o primă repriză slabă, iar de ofensiva noastră nici nu vreau să mai vorbesc. Am făcut greşeli copilăreşti, multe turnover-uri, le-am oferit puncte pe tavă, dar în partea secundă am mai eliminat din deciziile proaste din atac. Să iei 63 de puncte la Oradea nu e deloc rău, dar să marchezi doar 61…aici este o problemă. Am avut chiar şi ultima aruncare, dar am ratat. Poate am meritat acest eşec. Acum sunt şanse ca toată lumea să înţeleagă că doar prin muncă se ajunge departe şi că este nevoie ce concentrare în fiecare moment pentru a câştiga un meci greu“, a spus Vitaly Stepanovski,

„Pe teren propriu trebuie să câştigăm cu toată lumea“

George Blaj Voinescu, unul dintre jucătorii Craiovei, admite că echipa sa tratează cu maximă seriozitate fiecare meci disputat în propriul fief.

„O să fie două meciuri extrem de grele şi cu Voluntari şi cu Dinamo. Ne pregătim intens, am pus la punct ultimele detalii şi sperăm ca fanii să fie alături de noi, pentru că ne ajută de fiecare dată. Ambele meciuri sunt la fel de importante, pentru că pe teren propriu trebuie să câştigăm cu toată lumea. În ultima vreme nu am mai câştigat în faţa fanilor noştri, dar noi jucăm de fiecare dată cu o motivaţie în plus pe teren propriu. Ar trebui să avem un sentiment de revanşă şi să jucăm mult mai tare cu Voluntari“, a punctat Blaj Voinescu.

