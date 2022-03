UBT Cluj, calificare istorică în sferturile Ligii Campionilor

UBT Cluj-Napoca a reușit o performanță de excepție, după ce a izbutit o calificare senzațională în sferturile Ligii Campionilor. Echipa noastră a făcut un meci mare și a bătut-o pe Oostende, scor 85-74, izbutind o calificare la care foarte puțini se așteptau.

Formația din Cluj-Napoca a reușit să încheie grupa pe primul loc în grupa K, iar în partida din Belgia echipa a fost încurajată și de un grup important de fani.

Este cea mai bună performanţă a unei echipe masculine româneşti în Basketball Champions League, competiţie aflată la a şasea ediţie.

Patrick Richard a fost omul meciului cu 17 puncte, 6 pase decisive și 5 recuperări. Andrija Stipanovic a reușit 16 puncte, 4 recuperări și 2 pase decisive. Stefan Bircevic a totalizat 13 puncte, 3 pase decisive și 2 recuperări. Dustin Hogue a contribuit cu 12 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive.

Posibilii adversari din sferturi

Tragerea la sorți pentru sferturile de finală va avea loc în data de 25 martie, iar campioana României își poate face deja o idee despre viitoarele posibile adversare, scire Baschet.ro.

La acest moment, singura grupă în care ierarhia nu a fost decisă este Grupa I, unde calculele sunt următoarele:

Ludwigsburg va termina pe doi dacă o învinge pe Galatasaray, iar Hapoel Holon câștigă cu Dijon

Hapoel Holon va termina pe doi dacă va pierde cu Dijon, iar Galatasaray învinge Ludwigsburg

Dijon va termina pe doi dacă o învinge pe Hapoel Holon, iar Ludwigsburg câștigă cu Galatasaray

Meciurile Galatasaray-Ludwigsburg și Hapoel Holon-Dijon vor avea loc miercuri, 23 martie, de la ora 19.00.

În ultima etapă a grupei J, BAXI Manresa a învins-o pe Tofas Bursa cu 85-70, iar Darussafaka a trecut de Treviso cu 85-81. Astfel, formația iberică termină pe prima poziție, iar Tofas ocupă locul doi și devine una dintre posibilele adversare ale lui U-BT.

Deși s-au disputat doar cinci meciuri, situația în Grupa L este deja decisă. Tenerife are un bilanț perfect, de 5-0 și are primul loc asigurat. Strasbourg are trei victorii și două înfrângeri, dar datorită rezultatelor directe cu Rytas Vilnius nu mai poate pierde locul doi.

Meciurile din sferturile de finală sunt programate astfel: primul meci în 5/6 aprilie, al doilea pe 12/13 aprilie, iar decisivul pe 19/20 aprilie. Campioana României ar disputa primul și eventual ultimul duel pe teren propriu.

Citeşte şi: SCMU Craiova, nevoită să recupereze puncte în LNBM. Victoria la Constanţa, obligatorie!