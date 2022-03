SCMU Craiova – FC Argeş Piteşti, duelul decisiv pentru locurile 1-4

Duminică seară, de la ora 18.00, în Polivalenta din Bănie, avem meci tare de baschet! SCMU Craiova va primi vizita celor de la FC Argeş Piteşti, într-un joc ce aduce faţă în faţă două echipe tari ale campionatului din LNBM. Victoria va conta foarte mult în economia clasamentului şi în lupta directă pentru locurile 1-4 la finalul sezonului regular.

Thnicianul elen al Craiovei, Michalis Kakiouzis, a vorbit despre victoria de la Ciuc, de la mijlocul săptămânii, dar şi despre importanţa unei victorii cu Piteşti, duminică seară.

„Meciul de la Miercurea Ciuc a fost ciudat. Am avut controlul meciului, am creat o mare diferență, dar, dintr-o dată, s-a întâmplat ceva și nu am mai jucat. Am făcut greșeli de copii. Nu să pierdem meciul, dar le-am dat șansa să revină în joc și ne-am făcut singuri probleme. A fost bine că am câștigat. Cu Piteşti, duminică, va fi extrem de greu. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm pentru a fi în primele patru echipe. Va fi important pentru play-off“, a spus Michalis Kakiouzis, antrenorul Craiovei.

Citeşte şi: Trupa lui Zlotea încearcă imposibilul cu Alba Blaj