Michalis Kakiouzis: „Băieţii au înţeles că nu aveam voie să facem pas greşit!“

SCMU Craiova a trecut peste eşecul din finala Cupei României cu Voluntari şi a făcut instrucţie cu micuţa echipă din Tg. Jiu, duminică seară. La finalul partidei, antrenorul alb-albaştrilor, Michalis Kakiouzis, s-a arătat mulţumit, per total, de prestaţia elevilor săi şi a recunoscut că nu a fost deloc uşor să motiveze echipa după rezultatul din weekend.

„A fost un meci dificil, în primul rând psihic. Veneam după o finală pierdută, toată lumea era supărată, dar reacţia noastră a fost ok. După primul sfert am început să jucăm mai agresivi, să ne apărăm mai bine, iar scorul a căpătat proporţii. Mă bucur că pe parcurs am reuşit să introduc pe teren şi sportivii care nu au evoluat prea mult până acum. Per total, sunt mulţumit de ceea ce s-a jucat cu Tg. Jiu, mai ales că timp de două săptămâni am avut multe meciuri unul după altul. Acum acum mai multe zile libere să ne odihnim şi să pregătim duelul cu Oradea, de duminică.

Niciodată nu este uşor să-ţi motivezi echipa după un eşec, mai ales dacă vine într-o finală. Le-am spus că totuşi am jucat finala pentru prima dată în istorie în faţa a circa 4.000 de oameni şi că viaţa merge înainte. De asemenea, ştiam cu toţii că nu aveam voie să facem pas greşit cu Tg. Jiu, iar băieţii au înţeles lucrul acesta şi s-au concentrat“, a spus Michalis Kakiouzis.

Blaj Vinescu: „Am zis că trebuie să joc bine de ziua mea“

George Blaj Voinescu şi-a sărbătorit ziua pe terenul de joc şi a fost tare bucuros de faptul că evoluţia sa în duelul cu Tg. Jiu a fost una de apreciat.

„A fost un meci intens cu Tg. Jiu. Trebuia să începem tare, ca să nu avem probleme pe parcurs şi eu zic că ne-am făcut treaba cu brio. În finală au fost extrem de multe emoţii, dar au trecut, iar cu Tg. Jiu am jucat bine. A fost şi ziua mea astăzi (duminică – n.r.) şi am zis că trebuie să joc bine, să-mi fac un cadou. Duminică jucăm cu Oradea şi este un joc foarte important pentru clasament. Ne vom pregăti intens, pentru că avem o săptămână la dispoziţie“, a punctat George Blaj Voinescu.

Porter Troupe, fostul jucător al celor de la SCMU Craiova, s-a arătat încântat de faptul că a revenit să joace în Sala Polivalentă din Bănie.

„Mă bucur mult că am avut ocazia să mă reîntorc şi să joc la Craiova. Fanii sunt fantastici, primitori şi l-am întâlnit şi pe antrenorul Kakiouzis. Am pierdut aici, dar am avut şi ceva probleme de lot şi nici regulile din campionat nu ne prea ajută. Am jucat cât de bine s-a putut, dar Craiova are echipă tare şi e greu să învingi aici. Sunt mulţi jucători talentaţi la SCMU, iar antrenorul este foarte bun. Cu cât o să aibă mai multe meciuri împreună, cu atât echipa o să devină mai puternică“, a declarat şi Porter Troupe, fostul jucător al Craiovei.

