Marius Toma: „Acest strigăt de la Craiova valorează foarte mult în peisajul baschetbalistic românesc“

Echipa masculină de baschet SCM „U“ Craiova a fost la un pas de a obţine o mare performanţă, mai exact de a obţine trofeul Cupei României. Acesta a ajuns în vitrina clubului CSO Voluntari, dar niciun suporter nu a plecat supărat din Polivanta din Bănie. Spunem asta pentru că echipa antrenată de Michalis Kakiouzis a demonstrat că este capabilă de rezultate notabile. GdS a stat de vorbă cu managerul Marius Toma, unul dintre oamenii care au contribuit din plin în spatele progresului baschetului craiovean. Am aflat care îi este starea de spirit, dar şi marea dorinţă în privinţa viitorului.

„Sunt la fel de entuziasmat ca la început“

GdS: Felicitări pentru ultima ispravă a echipei, care a făcut o propagandă foarte bună baschetului şi oraşului Craiova.

Marius Toma: Mulţumim! Sper să putem să o ţinem tot aşa.

GdS: Te ştiu zbătându-te pentru echipa aceasta încă de la început, înfruntând o grămadă de probleme. Vorbesc despre o perioadă în care deplasările se făceau cu maşinile personale şi, iată, acum se vorbeşte şi de performanţă.

Marius Toma: Tu aminteşti de epoca romantică a baschetului din Craiova. Vorbim de o perioadă de acum 20 de ani, dar lucrurile s-au schimbat mult. A apărut Sport Club Municipal, care împreună cu CS Universitatea Craiova formează deja un brand pentru sporturile de sală şi a reuşit să-şi pună amprenta serios pe plan naţional. Toate lucrurile acestea au mers de la puţin la mult, de la simplu la complicat, de la o sală mică la o sală polivalentă plină…

Sunt foarte bucuros că după 4 ani mă gândesc la finala jucată de handbalistele lui Bogdan Burcea, în care am reuşit să adunăm peste 4000 de oameni în Sala Polivalentă. Este un lucru extraordinar şi pentru sportul craiovean, pentru eticheta oraşului nostru. Eu zic că este un lucru pozitiv. Da, în 2019 am jucat finala mică, iar acum am jucat finala Cupei României. Sunt rezultate notabile pentru baschetul nostru, care nu pot fi trecute cu vederea.

GdS: Eşti unul dintre „pilonii“ acestor rezultate înregistrate de echipa de baschet. Mai ai energie?

Marius Toma: Sunt la fel de entuziasmat ca la început, poate mai mult sau mai puţin muncitor. Însă cred că este vorba despre un proces care a început cu foarte mulţi ani în urmă şi care a explodat într-un mod mai puţin natural, odată cu trecerea în Sala Polivalentă, cu foarte mulţi spectatori, chibiţi. Am trecut de la o sală de 400 de spectatori, la una de 4500. Ce e pozitiv şi extraordinar este că în ultimii 10 ani, de la 180-190 de copii legitimaţi la FR Baschet s-a ajuns la aproape 1.800. Aţi văzut şi la finala Cupei câteva sute dintre ei. Acest lucru mă umple de bucurie.

Din punct de vedere al marketingului / managementului, eu spun că s-a dovedit în ultimii ani că în Sala Polivelentă liderii de audienţă sunt echipele de baschet şi handbal feminin. Asta s-a văzut în numărul de spectatori! Ne uităm că avem copii care practică handbalul şi baschetul în toate sălile din Craiova, chiar în această perioadă de pandemie, ceea ce este extraordinar. Acum trebuie să ne concentrăm pe organizarea unui sistem de campionat municipal la baschet şi handbal, pentru a mări şansele lor în competiţiile naţionale.

„Suntem un club serios!“

GdS: În toţi aceşti ani de construcţie ai dat multe „tunuri“ în materie de jucători şi antrenori. S-au perindat nume importante la echipă şi cea mai bună dovadă este prezenţa lui Michalis Kakiouzis la cârma echipei. Cu ce a reuşit să-i atragă Craiova, ţinând cont că bugetul echipei nu a excelat niciodată?

Marius Toma: Este meritul întregii echipe administrative. Suntem un club serios! Nu avem cel mai mare buget, dar contează ca atunci când ai discuţii să duci totul la îndeplinire, nu doar să promiţi. O seriozitate pe termen lung contează foarte mult. Am făcut totul pas cu pas şi am perseverat. Vă daţi seama că în acest moment Clujul şi Oradea s-au uitat la televizor la finală şi sunt echipe cu bugete incomparabile cu ale noastre? Primele două echipe din România, una eliminată de noi, cealaltă de Voluntari, s-au uitat la tv! Aşa este în baschet, se mai întâmplă.

Să nu gândim sau să ne judece lumea că dacă suntem finaliştii Cupei suntem atât de buni. Suntem mândri şi suntem focusaţi în a face performanţă, în a ne depăşi condiţia. Să nu ridicăm ştacheta mai mult decât este cazul. Ca idee, nu am cuvinte să mulţumesc celor prezenţi la sală. Au fost circa 300-400 de oameni care nu au putut să intre, ceea ce contează foarte mult.

GdS: A fost uşor de observat cât ai fost de stresat în ultima perioadă, fiind preocupat atât cu transferurile, cât şi cu problemele de ordin organizatoric. Cum rezişti?

Marius Toma: Nu cred că este atât de important cum mă simt. Ce este destul de dificil este să reuşeşti cu ce ai. După cum bine se ştie, din punct de vedere al bugetului nu excelăm. Avem condiţii foarte corecte de pregătire şi de retribuţie a sportivilor, însă suntem o echipă mică şi la baschet, şi la handbal, şi la volei. Nu suntem în top la resursa financiară. Vorbim de bani publici, care trebuie cheltuiţi cu foarte mult respect. De asta spun că nu e important cum mă simt eu. Dar, legat de acest lucru, spun că dinamica dezvoltării sau a progresului de la baschet implică mult efort, pentru că presupune transferuri care se realizează în timpul anului.

Sunt jucători care vin şi alţii care pleacă, pentru că sunt tentaţi de oferte mai bune. Am suferit tot timpul de faptul că, în momentul când am făcut un rezultat bun, anul următor jucătorii noştri au avut oferte mai bune din alte părţi. Aşa că este o chestiune în care în acest lanţ trofic al baschetului suntem pe undeva pe la mijloc şi tot timpul este loc pentru jucători de mai bine. Nu vor să semneze contracte multianuale, deci este foarte greu. Fac comparaţie cu ce s-a întâmplat după câştigarea Cupei EHF, când nu am putut să ţinem sportivele şi s-a întâmplat să regresăm. Aşa că trebuie gândit totul pe un plan de 4 ani. Trebuie să ştim exact ce avem de făcut, să vedem unde suntem şi unde ne dorim să fim.

„Vreau un sistem care să funcţioneze“

GdS: În momentul de faţă te consideri împlinit?

Marius Toma: Nu pot să spun acest lucru. Mă gândesc tot timpul la meciul următor. Cu onoare m-am ocupat şi mă ocup, cât voi mai putea, de o parte a managementului echipei naţionale de baschet. Cred că baschetul merită mai mult. Cred că are ce să ofere comunităţii, pentru că legătura cu comunitatea este cea mai importantă. În momentul în care simţi că eforturile tale sunt răsplătite prin joc, prin prezenţa unui public atât de măreţ, şi vorbesc de publicul de la Craiova, cred că toate eforturile mele nu mai valorează nimic sau trec uitării foarte repede. Sunt convins că în viitor este loc de mai bine, dar trebuie să fim conştienţi şi de bugete.

Am susţinerea prietenului meu Adrian Cosman, directorul clubului, ca de altfel toate celelalte secţii. Dânsul şi-a dedicat foarte mult timp ca să organizăm împreună acest Final Four. Eu zic că a fost un eveniment de excepţie, luând în calcul că în ultimii doi ani sălile de baschet au fost goale. Eu zic că acest strigăt de la Craiova valorează foarte mult în peisajul baschetbalistic românesc. Toţi cei prezenţi din cadrul FR Baschet, dar şi preşedinţii de ligă naţională au fost impresionaţi de atmosferă. Aşa arată sala de baschet, aşa trebuie să arate toate sălile de baschet din România. Este un produs care se caută, pentru că este dinamic, plin de energie.

GdS: Simt că vrei mai mulţi olteni la echipele Băniei.

Marius Toma: Pentru prima dată după mulţi ani, la CS Universitatea Craiova avem în acest moment echipă de Liga 1, care este formată doar din craioveni. Pentru a face trecerea între juniorat şi echipa mare a apărut această echipă şi este foarte importantă prezenţa ei. Mă interesază ca mai jos, la baza piramidei, să existe campionate municipale, care ar ajuta foarte mult. V-am spus, în momentul în care te pregăteşti şi ai meciuri la 3-4 echipe câte sunt pe generaţie de vârstă, similare la cluburile private şi publice, ar conta foarte mult. O mai bună organizare la nivel de juniori ar ajuta la creşterea valorică a acestora.

GdS: Care este visul tău legat de baschetul craiovean?

Marius Toma: Cred că o stabilitate şi încheierea unei piramide corecte cu privire la legătura dintre juniorat şi seniorat. Ar fi un lucru extraordinar! Cred că în acest moment contează să avem copii care să umple sălile. Contează foarte mult ca aceşti juniori să se coaguleze într-un campionat judeţean, municipal. Nu trebuie să cheltuie mult ca să meargă la Târgu Jiu sau mai ştiu eu unde ca să susţină meciuri amicale sau turnee. Aceasta este baza piramidei şi cred că acest lucru m-ar împlini. Vreau un sistem care să funcţioneze.

